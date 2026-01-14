Γροιλανδία: Η επίλεκτη μονάδα με σκυλιά κι έλκηθρα που χλευάζει ο Τραμπ - Περιπολεί στους -55 βαθμούς

Είναι οπλισμένοι σαν αστακοί και διασχίζουν ορμητικά την απεραντοσύνη της Γροιλανδίας πάνω σε έλκηθρα που τα μεταφέρουν σκύλοι. Είναι οι επίλεκτες ειδικές δυνάμεις που έχουν συνηθίσει να πολεμούν με άγριες πολικές αρκούδες και να περιπολούν στους -55 βαθμούς Κελσίου, περνώντας μήνες στη μοναξιά. Το «Sirius Dog Sled Patrol» αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας της Γροιλανδίας, που θα μπορούσε να στραφεί εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων εάν ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει πράξη τις απειλές του να εισβάλει στην πλούσια σε ορυκτά αρκτική άγρια φύση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ την ειρωνεύεται, αλλά η εξειδικευμένη ναυτική μονάδα της Δανίας θα αποτελούσε τρομακτικό αντίπαλο. Αψηφώντας την πείνα και τα κρυοπαγήματα - σε έναν κόσμο όπου ένα λάθος μπορεί να αποβεί μοιραίο - αυτοί οι «παγωμένοι» κομάντος έχουν γίνει κυρίαρχοι του περιβάλλοντός τους.

Για έως και πέντε μήνες κάθε φορά, διεξάγουν αποστολές αναγνώρισης μεγάλης εμβέλειας σε αυτή την σκληρή γη. Εκεί όπου ο ήλιος δεν ανατέλλει ποτέ τον χειμώνα και οι θερμοκρασίες μπορούν να πέσουν στους -55 βαθμούς Κελσίου.



Οι τιμές που έχει κερδίσει στη μάχη η μονάδα του Βασιλικού Ναυτικού της Δανίας περιλαμβάνουν την απόκρουση των ναζιστικών καταπατήσεων στις ακτές της Γροιλανδίας κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.



Η ειρωνεία του Τραμπ



Τώρα, η «Sirius Patrol» βρίσκεται στο διεθνές προσκήνιο, αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ χλεύασε τις αμυντικές δυνατότητες της Γροιλανδίας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια πτήσης με το προεδρικό αεροπλάνο Air Force One, είπε: «Ξέρετε τι έκανε πρόσφατα η Δανία για να ενισχύσει την ασφάλεια στη Γροιλανδία; Πρόσθεσε ακόμη ένα ακόμη έλκηθρο με σκύλους. Είναι αλήθεια. Θεώρησαν ότι ήταν μια εξαιρετική κίνηση».



Ο Τραμπ προσπαθούσε να επισημάνει την άποψή του ότι η άμυνα της Δανίας είναι ανεπαρκής για να εξασφαλίσει τη στρατηγικής σημασίας Γροιλανδία έναντι ρωσικών ή κινεζικών εισβολών.



Ωστόσο, ο Δανός πρώην υποναύαρχος Torben Orting Jorgensen χαρακτήρισε τα σχόλια του Τραμπ σχετικά με τις ομάδες ελκήθρων Sirius «προσβολή βλακείας».



Ο 66χρονος Torben, ο οποίος διευθύνει πλέον το ισχυρό δίκτυο αμυντικής πολιτικής της Δανίας «Άνθρωποι και Ασφάλεια», δήλωσε στην εφημερίδα The Sun: «Το γεγονός ότι ο Τραμπ γελάει με μια επιπλέον περιπολία με σκύλους και έλκηθρο απλώς τονίζει την άγνοιά του για τις συνθήκες σε αυτήν την περιοχή».

«Η μονάδα χρησιμοποιεί ένα μέσο μεταφοράς που εδώ και αιώνες έχει προσαρμοστεί στις συνθήκες εκεί και εμείς το ενισχύουμε με drones και άλλες εγκαταστάσεις».



«Ο Τραμπ πιστεύει ότι είναι παιχνιδάκι να καταλάβεις ένα νησί όπως η Γροιλανδία. Αλλά είναι ένα μεγάλο, εχθρικό περιβάλλον και αν δεν έχεις απολύτως καμία γνώση για το πώς να λειτουργήσεις εκεί, απλώς θα αντιμετωπίσεις καταστροφή».

Η Αρκτική που λιώνει έχει γίνει ένα χωνευτήρι για τις ανταγωνιζόμενες παγκόσμιες δυνάμεις που επιθυμούν να εκμεταλλευτούν τον ορυκτό πλούτο της, καθώς και να δημιουργήσουν ναυτιλιακές οδούς μέσα από θάλασσες που κάποτε ήταν αποκλεισμένες από πάγους.



Denmark has one of the toughest and most unique special forces in the world. Today, the Sirius Patrol celebrates its 75th brthday. Their job is to run dog sleds in Norteastern Greenland, an area of almost one million km2 where nobody lives except these Danish soldiers. pic.twitter.com/DevDSxOgMf — Rasmus Jarlov (@RasmusJarlov) August 18, 2025

Με τις επιθέσεις Τραμπ να κροταλίζουν τα όπλα, οι Δανοί αποκάλυψαν ένα νέο στρατιωτικό πακέτο ύψους 5,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την προστασία της Γροιλανδίας - μιας αυτόνομης περιοχής του Βασιλείου της Δανίας - που περιλαμβάνει έναν νέο σταθμό ραντάρ, πέντε περιπολικά πλοία και τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας.



Ωστόσο, στο βάναυσο τοπίο του παγωμένου βορρά της Γροιλανδίας - το οποίο είναι αδιάβατο για το σύγχρονο στρατιωτικό υλικό - το «Sirius Patrol» παραμένει η πρώτη γραμμή άμυνας.



Εκεί όπου οι άλλοι φοβούνται να πατήσουν



Παίρνοντας το όνομά του από τον Σείριο, τον Αστέρα του Σκύλου, τον πιο λαμπερό στον νυχτερινό ουρανό, οι μόνες ειδικές δυνάμεις με έλκηθρο σκύλων στον κόσμο επιχειρούν εκεί που οι άλλοι φοβούνται να πατήσουν.



Κάθε φθινόπωρο, έξι ομάδες ελκήθρων, η καθεμία επανδρωμένη με δύο στρατιώτες του Βασιλικού Ναυτικού της Δανίας, περιπολούν σε μια περιοχή ίση με τη Βρετανία και τη Γαλλία μαζί, για έως και πέντε μήνες.

Η μοναξιά αποτελεί αυστηρή δοκιμασία για την ανθεκτικότητα των ανδρών. Εκτός από μόνο μία επίσκεψη στον πολιτισμό που επιτρέπεται κατά τη διάρκεια μιας 26μηνης θητείας, δεν υπάρχει καμία ευκαιρία να δει κανείς οικογένεια ή φίλους.

Αντίθετα, αναπτύσσεται ένας στενός και σεβαστικός δεσμός μεταξύ ανθρώπου και σκύλου, οι οποίοι γίνονται μια συνεκτική μονάδα, ο καθένας εξαρτώμενος από τον άλλον για την επιβίωσή του.



Τα χάσκι έχουν αναπτύξει ένα συριστικό γρύλισμα το οποίο χρησιμοποιούν για να προειδοποιήσουν για μια πολική αρκούδα που πλησιάζει. Δίνει στους στρατιώτες χρόνο να πάρουν τα πιστόλια Glock των 10 χιλιοστών ή τα τουφέκια M53 με κλείστρο.



Το έλκηθρο - που σέρνεται από 11 έως 15 χάσκι της Γροιλανδίας -διασχίζει τους πάγους του ωκεανού και το τραχύ χιόνι για κατά μέσο όρο 19 μίλια την ημέρα.



Η πιο σκληρή εκπαίδευση



Τη νύχτα, οι άνδρες αποσύρονται σε μια σκηνή υψηλής τεχνολογίας ή σε μια σειρά από καλύβες, διάσπαρτες κατά μήκος της διαδρομής περιπολίας.

Η μονότονη διατροφή τους με κονσερβοποιημένα τρόφιμα στερείται φρέσκων φρούτων ή λαχανικών καθ’ όλη τη διάρκεια της περιπολίας τους.



Και παρόλο που αλλάζουν τις κάλτσες τους εβδομαδιαίως, περνούν έως και δύο μήνες χωρίς ντους ή πλήρη αλλαγή ρούχων.

Τα ανθεκτικά χάσκι τους κοιμούνται έξω, αψηφώντας τον καιρό της Αρκτικής.

Οι διαδικασίες επιλογής και εκπαίδευσης της μονάδας του Ναυτικού είναι από τις πιο δύσκολες για τις ειδικές δυνάμεις οποιουδήποτε έθνους και έχουν περιγραφεί ως «εξαιρετικές».

Οι υποψήφιοι νεοσύλλεκτοι υποβάλλονται σε έντονες δοκιμές αντοχής και δύναμης, καθώς και σε ψυχολογικά τεστ για να διασφαλιστεί ότι μπορούν να αντέξουν τους μήνες μοναξιάς.



Για τους λίγους που τα καταφέρνουν, ακολουθούν τουλάχιστον οκτώ μήνες αυστηρής διδασκαλίας, με τεχνικές κυνηγιού, ραπτική και κτηνιατρικές δεξιότητες να περιλαμβάνονται ανάμεσα στα όσα διδάσκονται.



Υπερήφανη ιστορία



Ο βετεράνος των περιπολιών Jesper Olsen περιέγραψε πώς, στο πλαίσιο της τελικής του εκπαίδευσης, έπρεπε να προσομοιώσει ένα ατύχημα με έλκηθρο πηδώντας σε παγωμένο νερό.

Στη συνέχεια, δοκίμασε τις ικανότητές του στην επιβίωσή του ζώντας για πέντε ημέρες μόνο με μια μικρή τσάντα με είδη έκτακτης ανάγκης.

Κυνηγώντας αρκτικό λαγό και μοσχόβοδο για να τραφεί, κοιμόταν σε μια χιονισμένη σπηλιά σκαμμένη με την τσίγκινη κονσέρβα που είχε για την τροφή του.



Η μονάδα έχει μια περήφανη ιστορία. Αρχικά γνωστή ως Βορειοανατολική Περιπολία Βαρριχίων Γροιλανδίας, σχηματίστηκε το καλοκαίρι του 1941 ενώ μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής Ευρώπης βρισκόταν υπό ναζιστικό έλεγχο. Η αποστολή της ήταν να συλλέγει μετεωρολογικά δεδομένα για να βοηθήσει στον στρατιωτικό σχεδιασμό στην Ευρώπη.

Οι Γερμανοί αναγνώρισαν επίσης τις δυνατότητες της Γροιλανδίας και κατασκεύασαν κρυφά τέσσερις μετεωρολογικούς σταθμούς στις τραχιές ακτές της για να βοηθήσουν την εκστρατεία τους με υποβρύχια.

Ο Peter Harmsen, συγγραφέας του βιβλίου «Οργή και Πάγος: Γροιλανδία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γερμανία στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», δήλωσε: «Οι Γερμανοί ονόμαζαν τη Γροιλανδία την «κουζίνα του καιρού», το μέρος όπου δημιουργούνταν ο καιρός, για να σερβιριστεί την επόμενη μέρα στην Ευρώπη».



Πριν από τον Σείριο, η εύρεση των σταθμών παρακολούθησης ανάμεσα στις χιονισμένες ερημιές ήταν σχεδόν αδύνατη. Τα πλοία της Αμερικανικής Ακτοφυλακής δυσκολεύονταν να πλοηγηθούν μέσα στους πάγους της ογκώδους περιοχής, ενώ η ορατότητα των αεροσκαφών παρακολούθησης παρεμποδιζόταν από τις χιονοθύελλες και το συνεχές σκοτάδι του χειμώνα.

Έτσι, ο διοικητής της ακτοφυλακής των ΗΠΑ Edward «Iceberg» Smith συνεργάστηκε με τον κυβερνήτη της Γροιλανδίας Eske Brun για να δημιουργήσουν τις περιπολίες με τα χάσκι. Μια δύναμη δέκα Δανών, τεσσάρων Γροιλανδών Ινουίτ και ενός Νορβηγού συγκεντρώθηκε για να πολεμήσει αυτό που έγινε γνωστό ως «πόλεμος του καιρού».

Η παρουσία των Ινουίτ ήταν ζωτικής σημασίας, με το αρχηγείο της ακτοφυλακής των ΗΠΑ να γράφει: «Σε αυτή τη μεγάλη έκταση χιονιού και πάγου, όπου οι άνδρες μόλις που αναγνωρίζονται από μικρή απόσταση, μόνο οι ιθαγενείς που κάλυπταν την περιοχή με έλκηθρα και ήταν καλά εξοικειωμένοι με τους κανονικούς κατοίκους μπορούσαν να εντοπίσουν έναν ξένο».

«Αισθητήρες ελίτ με ουρά»

Στη συνέχεια, συγκροτήθηκαν ομάδες ελκήθρων από την ανθεκτική τοπική ράτσα χάσκι της Γροιλανδίας.



Γνωστοί για την αντοχή και τη δύναμή τους, καθώς και για την οξεία αίσθηση της όσφρησης που τους επιτρέπει να εντοπίζουν επικίνδυνα ζώα αλλά και εχθρικούς στρατιώτες, τα σκυλιά είχαν εγκλιματιστεί στο σκληρό αρκτικό περιβάλλον.

Ο συνταξιούχος λοχαγός της Αμερικανικής Ακτοφυλακής, Bob Desh, δήλωσε: «Είναι πακέτα αισθητήρων ελίτ με ουρά. Είναι μέσα μεταφοράς και είναι το σύστημα προειδοποίησης ενώ κοιμάστε».



Η μονάδα χωρίστηκε σε τρεις ομάδες και άρχισε να περιπολεί κατά μήκος της βορειοανατολικής ακτής της Γροιλανδίας.

Τη νύχτα κοιμόντουσαν σε σκηνές ή μικροσκοπικές καλύβες που ονομάζονταν «κυνηγετικοί σταθμοί» οι οποίες ήταν γεμάτες παραφίνη, κάρβουνο και τροφή για σκύλους.



Ο Bob Desh πρόσθεσε: «Ήταν οι πιο απαίσιες, πιο χυδαίες καλύβες που θα μπορούσες να φανταστείς, αλλά ήταν ένα μέρος για να κοιμηθείς».

Οπλισμένοι με τουφέκια, οι στρατιώτες έχουν σκοτώσει μοσχοβόδι, πολική αρκούδα και αρκτική αλεπού για να ταΐσουν τους εαυτούς τους και τα σκυλιά τους. Σύντομα η μυστική μονάδα άφησε το στίγμα της.



Το φθινόπωρο του 1941, μια περίπολος είδε μια ύποπτη νορβηγική μηχανότρατα σε ένα απομακρυσμένο φιόρδ.



Γερμανοί στρατιώτες και ο εξοπλισμός τους, οι οποίοι κρατούνταν από τις συμμαχικές δυνάμεις, βρέθηκαν στο πλοίο.



Το 1943, τρεις άνδρες σε περιπολία ανακάλυψαν μια μικρή καλύβα με καπνό να υψώνεται από την καμινάδα της στο νησί Σαμπίν. Βλέποντας δύο άντρες να τρέχουν έξω από την καλύβα, αποφάσισαν να στήσουν κατασκήνωση σε μια κοντινή κυνηγετική καλύβα. Αργότερα, ειδοποιημένοι από τα ουρλιαχτά των σκυλιών τους, ήρθαν αντιμέτωποι με δύο βαριά οπλισμένες γερμανικές μονάδες.

Οι οδηγοί του έλκηθρου αναγκάστηκαν να φύγουν, αφήνοντας πίσω τα σκυλιά και τον εξοπλισμό τους, πριν ξεκινήσουν μια διήμερη πεζοπορία 100 μιλίων πίσω στο στρατόπεδο.



Αργότερα, Ναζί στρατιώτες άνοιξαν πυρ εναντίον του Δανού που έκανε περιπολία και των σκύλων του που οδηγούσαν το έλκηθρο. Σκοτώθηκε στη μάχη σώμα με σώμα και ήταν το πρώτο θύμα της μονάδας.

Η διάλυση και η ανασύσταση της επίλεκτης μονάδας

Μετά τον πόλεμο, η μονάδα ελκήθρων διαλύθηκε, αλλά το 1950, καθώς ο Ψυχρός Πόλεμος κατέληξε σε παγετώδη κατάσταση και αυξήθηκαν οι ανησυχίες για τα σοβιετικά σχέδια στην Αρκτική, ανασυστάθηκε. Μετονομάστηκε σε «Resolute Dog Sled Patrol», πριν γίνει «Sirius Dog Sled Patrol».

Σε έναν κόσμο μακριά από τον σύγχρονο πόλεμο υψηλής τεχνολογίας με drones και δορυφόρους που ελέγχονται από τεχνητή νοημοσύνη, οι μπότες του Sirius στο έδαφος αποτρέπουν τις κινεζικές και ρωσικές εισβολές.

Κι αν ο Τραμπ σκέφτεται σοβαρά να στείλει αμερικανικές δυνάμεις για να καταλάβουν τη Γροιλανδία, αυτά τα Σκυλιά του Πολέμου θα τις περιμένουν.



Ο πρώην Δανός υποναύαρχος Jorgensen δήλωσε στην εφημερίδα The Sun: «Πρέπει να είσαι εξοικειωμένος με αυτό το σκληρό περιβάλλον και αυτή η γνώση δεν είναι κάτι που μπορείς απλώς να σπουδάσεις στην Αλάσκα ή με υψηλή τεχνολογία ή οτιδήποτε άλλο».

«Ο Σείριος έχει δοκιμασμένες ικανότητες στη μάχη».

