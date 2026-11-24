Η κυκλοφορία του Grand Theft Auto 6 έχει προκαλέσει ήδη ρίγη «συγκίνησης» στους gamers όλου του πλανήτη που έχουν ξεκινήσει να παίζουν το βιντεοπαιχνίδι μανιωδώς.

Τι γίνεται όμως με τους εφήβους; Το GTA 6 διαθέτει ήδη συγκεκριμένη σήμανση καταλληλότητας. Σε Ελλάδα και Ευρώπη το παιχνίδι προορίζεται για άτομα άνω των 18 ετών, στις ΗΠΑ επιτρέπεται από την ηλικία των 17 ετών, ενώ το ηλικιακό όριο των 18 ετών ισχύει επίσης για Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.

Φωτό: Reuters

Παρ’ όλα αυτά, οι ανήλικοι όλου του πλανήτη βρίσκονται μαθαίνουν παντού για το GTA 6 και πιθανώς δεν δυσκολεύονται ιδιαίτερα να έχουν πρόσβαση στο παιχνίδι. Πόσο ανησυχητικό είναι όμως αυτό και πώς πρέπει να αντιδράσουν οι γονείς όταν το ανήλικο παιδί τους έρχεται σε επαφή με έναν φανταστικό κόσμο που έχει μέσα εγκληματικότητα, χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ, γυμνό ή σεξουαλικό περιεχόμενο, υβριστική γλώσσα;

Με άρθρο της στο Business Insider, η Αμερικανίδα παιδοψυψολόγος Σέριλ Ζίγκλερ προσπαθεί να δώσει απαντήσεις στην αγωνία για τη σχέση των ανηλίκων με το GTA 6, τονίζοντας αρχικά ότι η συζήτηση πρέπει να προηγείται της απαγόρευσης.

«Μα όλοι το παίζουν»

Όταν οι γονείς αρνούνται στα παιδιά την ενασχόληση με το GTA 6, η απάντηση -και δικαιολογημένα- συνήθως είναι «μα όλοι το παίζουν». Ωστόσο, όπως αναφέρει η Ζίγκλερ, ένας γονέας δεν πρέπει να βιαστεί να απαντήσει σε αυτή την αποστροφή.

Οι προέφηβοι και οι έφηβοι βρίσκονται στη φάση που προσπαθούν να ανακαλύψουν ποιοι είναι και πού ανήκουν. Οι φίλοι έχουν μεγαλύτερη σημασία τώρα απ’ ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή της ζωής τους, και το να μένουν έξω από αυτό για το οποίο μιλούν όλοι μπορεί πραγματικά να πονέσει.

Φωτό: Reuters

Έτσι, όταν το παιδί σας, λέει «όλοι το παίζουν», αυτό που συχνά εννοεί είναι «δεν θέλω να είμαι στο περιθώριο». Αυτό αξίζει κανείς να το πάρει στα σοβαρά, ακόμα κι αν η απάντηση παραμένει όχι.

Για τα παιδιά του δημοτικού και τους μικρότερους προεφήβους, η απόφαση είναι εύκολη για τους γονείς. Αυτό το περιεχόμενο δεν είναι φτιαγμένο για εκείνα και δεν έχουν ακόμα τις δεξιότητες να το επεξεργαστούν. Αυτό περιλαμβάνει και τα μικρότερα αδέρφια που παρακολουθούν πάνω από τον ώμο του μεγάλου αδερφού.

Τι γίνεται όμως με τα 13χρονα, τα 14χρονα, τα 15χρονα; Αν το παιδί σας βρίσκεται σε αυτή την ηλικία, επισημαίνει η Ζίγκλερ, σκεφτείτε τη συναισθηματική του ωριμότητα, το πώς διαχειρίζεται το σκληρό περιεχόμενο, πόσο καλά ξεχωρίζει τη φαντασία από την πραγματικότητα και πόση εμπειρία έχει στα βιντεοπαιχνίδια.

Το ότι ο έφηβός σας θέλει το «GTA 6» δεν αποδεικνύει ότι είναι έτοιμος γι’ αυτό. Μπορεί να μην είστε έτοιμοι ούτε εσείς, τουλάχιστον όχι μέσα στο σπίτι σας.

Το παιδί θα γίνει βίαιο;

Η αγωνία αυτή είναι πολύ συχνή, ωστόσο οι έρευνες δεν δείχνουν ότι η συμπεριφορά του παιδιού διαμορφώνεται ευθύγραμμα και μηχανιστικά.

Οι έρευνες είναι αντικρουόμενες και λιγότερο ανησυχητικές απ’ ό,τι περιμένουν πολλοί γονείς.

Ορισμένες περιορισμένες μελέτες έχουν βρει συνδέσεις μεταξύ των βίαιων παιχνιδιών και της πιο επιθετικής συμπεριφοράς ή της μειωμένης ενσυναίσθησης.

Φωτό: Reuters

Άλλες δείχνουν ότι αυτές οι συνδέσεις εξαρτώνται από πολλούς άλλους παράγοντες, όπως η προσωπικότητα του παιδιού, η οικογένειά του, οι φίλοι του και το πόσο επιθετικό ήταν εξαρχής. Το 2020, η Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία δήλωσε ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να συνδέουν τα βίαια βιντεοπαιχνίδια με τη βίαιη συμπεριφορά.

Επομένως, το να παίξει ένας έφηβος GTA 6 πιθανότατα δεν θα τον μετατρέψει σε βίαιο άτομο, αλλά η βία δεν είναι το μόνο πράγμα που πρέπει να ζυγίσουν οι γονείς.

Δεν είναι μόνο η βία

Εκτός όμως από τη βία, στο παιχνίδι υπάρχει το σεξ, το γυμνό, τα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Η σήμανση καταλληλότητας δεν μπορεί να καθορίζει απόλυτα την απόφαση των γονέων, όπως εξηγεί η Ζίγκλερ, ωστόσο αξίζει να ληφθεί σοβαρά υπόψη.

Σύμφωνα με την ίδια, το παιχνίδι αυτό δεν φτιάχτηκε για ένα 13χρονο παιδί. Η εφηβεία ξεκινά πλέον νωρίτερα απ’ ό,τι παλαιότερα, μερικές φορές ακόμη και στα 8 για τα κορίτσια και στα 9 για τα αγόρια.

Φωτό: Reuters

Τα σώματα των παιδιών μας ωριμάζουν πιο γρήγορα, αλλά ο εγκέφαλός τους όχι.

Ο προμετωπιαίος φλοιός, το τμήμα που είναι υπεύθυνο για την αυτοσυγκράτηση και τη λογική, συνεχίζει να αναπτύσσεται καθ’ όλη τη διάρκεια της εφηβείας. Έτσι, ένα 13χρονο μπορεί να δείχνει μεγαλύτερο και να νιώθει μεγαλύτερο απ’ ό,τι στις προηγούμενες γενιές, αλλά εξακολουθεί να χτίζει τα φίλτρα που διαθέτει ένας ενήλικας απέναντι σε ένα τέτοιο παιχνίδι.

Το «όχι» δεν το κρατά έξω από τη ζωή τους

Μπορείτε να αποφασίσετε ότι το «GTA 6» δεν θα μπει στο σπίτι σας.

Ρεαλιστικά όμως ένας έφηβος θα εξακολουθήσει να το βλέπει. Θα παρακολουθεί βίντεο του παιχνιδιού στο YouTube, θα βλέπει αποσπάσματα παντού στο TikTok και ίσως παίξει στο σπίτι κάποιου φίλου.

Για πολλούς εφήβους, το gaming είναι «κοινωνικό νόμισμα». Είναι αυτό για το οποίο μιλούν οι φίλοι τους στο διάλειμμα, φτιάχνουν memes και δένονται μεταξύ τους.

Το να τεθεί ένα όριο χωρίς συζήτηση, αφήνει τον έφηβο απροετοίμαστο για όσα συμβαίνουν έξω από την πόρτα του σπιτιού. Και τα παιδιά που δεν καταλαβαίνουν τον κανόνα και δεν έχουν ένα πλάνο, είναι πιο πιθανό να το κάνουν στα κρυφά.

Φωτό: Reuters

Γι’ αυτό, αντί για «Δεν επιτρέπεται να το παίξεις», μπορεί να είναι καλύτερο το «το σκέφτηκα και αποφάσισα ότι αυτό το παιχνίδι δεν είναι κατάλληλο για σένα αυτή τη στιγμή. Ξέρω ότι οι φίλοι σου θα μιλάνε γι’ αυτό και θα βλέπεις άλλους να το παίζουν. Ας συζητήσουμε τι θα κάνεις όταν συμβεί αυτό».

Η συζήτηση δεν πρέπει να κλείνει

Ωστόσο, ό,τι κι αν αποφασίσετε, λέει η Ζίγκλερ, συνεχίστε να μιλάτε για το παιχνίδι. Αυτό που θέλει να παίξει το παιδί σας, σας λέει κάτι για το τι το νοιάζει αυτή την περίοδο, συμπεριλαμβανομένου του με ποιους κάνει παρέα, τι το κάνει να γελάει και τι βρίσκει συναρπαστικό. Αν κλείσετε το θέμα, χάνετε μια πολύ καλή εικόνα του κόσμου του.

Ρωτήστε τι έχει ακούσει γι’ αυτό και τι του κινεί το ενδιαφέρον. Ρωτήστε τι λένε οι φίλοι του. Ζητήστε του να σας δείξει ένα βίντεο. Μπορείτε να δείξετε περιέργεια, ακόμα κι αν έχετε πει όχι.

Και αν η απάντηση είναι ναι;

Συμμετέχετε, ειδικά στην αρχή. Μείνετε στο δωμάτιο τις πρώτες φορές που θα παίξει ή, ακόμα καλύτερα, παίξτε μαζί με τον έφηβο. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι οι γονείς που παίζουν βιντεοπαιχνίδια με τα παιδιά τους συνδέονται με καλύτερα αποτελέσματα στη συμπεριφορά, με ορισμένες ενδείξεις για ισχυρότερο δεσμό γονέα-παιδιού στα κορίτσια.

Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής συνιστά μάλιστα το κοινό παιχνίδι (co-playing) ως τρόπο οικοδόμησης σχέσης και υποστήριξης πιο υγιών συνηθειών χρήσης των μέσων.

Καθίστε λοιπόν δίπλα τους. Ζητήστε τους να σας ξεναγήσουν στο παιχνίδι ή πιάστε κι εσείς ένα χειριστήριο. Πιθανότατα θα μάθετε περισσότερα για τον έφηβό σας σε μισή ώρα παιχνιδιού μαζί του απ’ ό,τι σε έναν μήνα ρωτώντας «Πώς πέρασες τη μέρα σου;».

«Δεν θα σας αρέσουν όλα όσα θα δείτε και μπορείτε να το πείτε. Υπενθυμίστε τους ότι το GTA είναι ένας φανταστικός, υπερβολικός κόσμος και όσα συμβαίνουν εκεί δεν έχουν θέση στην πραγματική ζωή.

Πιθανότατα θα γουρλώσουν τα μάτια και θα σας πουν ότι το ξέρουν. Κάντε τη συζήτηση ούτως ή άλλως, γιατί ανοίγει την πόρτα για να μιλήσετε για την ενσυναίσθηση, τις συνέπειες, τις σχέσεις και το τι είναι αληθινό», επισημαίνει η Ζίγκλερ.

Τα αναγκαία όρια

Χρειάζεται επίσης να τεθούν κάποια όρια. «Κάντε το πριν από την πρώτη φορά που θα παίξουν, όταν είναι πιο εύκολο. Ενεργοποιήστε τον γονικό έλεγχο και αποφασίστε για τα χρονικά όρια και τους κανόνες εξόδων για αγορές εντός του παιχνιδιού. Αυτά τα παιχνίδια είναι σχεδιασμένα ώστε να είναι δύσκολο να τα αφήσεις. Κάθε φορά που ένας παίκτης ολοκληρώνει μια αποστολή ή ανεβαίνει επίπεδο, ο εγκέφαλος δέχεται μια δόση ντοπαμίνης -της ίδιας χημικής ουσίας επιβράβευσης πίσω από την έλξη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης- και οι εταιρείες παιχνιδιών φτιάχνουν τα προϊόντα τους ώστε αυτές οι δόσεις να έρχονται συνεχώς. Μην περιμένετε από τον έφηβό σας να το διαχειριστεί αυτό μόνος του.

Στη συνέχεια, παρατηρήστε πώς είναι ο έφηβός σας αφού παίξει. Μπορεί να αφήσει το χειριστήριο χωρίς καβγά; Εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για άλλα πράγματα; Είναι πιο ευερέθιστος ή εριστικός από το συνηθισμένο; Αυτό λέει περισσότερα από οποιαδήποτε σήμανση καταλληλότητας. Για τα περισσότερα παιδιά, ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι η βία. Είναι το να εκτοπίσει το παιχνίδι τον ύπνο, τα μαθήματα, τον αθλητισμό, τους φίλους και τον χρόνο με την οικογένεια.

Φωτό: Reuters

Να μην γίνεται οδηγός ο φόβος

Κάποιες οικογένειες θα πουν ναι στο GTA 6 και άλλες θα πουν όχι.

Αυτό που δεν πρέπει όμως είναι να καθοδηγεί ο φόβος τη συζήτηση ή να πιστεύουν οι γονείς ότι λέγοντας όχι το παιχνίδι εξαφανίζεται. Τα παιδιά μεγαλώνουν σε έναν κόσμο όπου δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα πάντα απ’ όσα βλέπουν. Μπορούμε όμως να θέσουμε όρια και να τα βοηθήσουμε να σκέφτονται κριτικά για όσα βλέπουν. «Αυτό απαιτεί συζήτηση, όποια απάντηση κι αν δώσετε», υπογραμμίζει η Σέριλ Ζίγκλερ.

«Το παιδί που νιώθει ότι το ακούνε για ένα βιντεοπαιχνίδι στα 13 του, είναι πολύ πιο πιθανό να έρθει σε εσάς στα 16 του, όταν τα διακυβεύματα θα είναι πολύ μεγαλύτερα».