Μια διαδοχή κρίσιμων εκλογικών αναμετρήσεων έως το τέλος του 2027 αναμένεται να δοκιμάσει την πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς εθνικιστικά και ακροδεξιά κόμματα διεκδικούν ισχυρότερο ρόλο σε ορισμένα από τα μεγαλύτερα κράτη-μέλη.

Σε ανάλυσή του, ο Guardian περιγράφει έναν εκλογικό «υπερκύκλο», με επίκεντρο την Ισπανία, τη Γαλλία, την Πολωνία και την Ιταλία. Το βασικό διακύβευμα, σύμφωνα με τους αναλυτές που επικαλείται, δεν είναι απαραίτητα η διάλυση της ΕΕ, αλλά η αποδυνάμωση της δυνατότητάς της να λαμβάνει και να εφαρμόζει κοινές αποφάσεις.

Οι τέσσερις αναμετρήσεις που ξεχωρίζουν

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο κύκλος ανοίγει με τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της 29ης Νοεμβρίου στην Ισπανία. Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ αντιμετωπίζει την εκλογική πρόκληση του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος και του ακροδεξιού Vox, τα οποία ήδη συνεργάζονται σε ορισμένες περιφέρειες.

Ακολουθεί η Γαλλία την άνοιξη, με τον Guardian να παρουσιάζει τη Μαρίν Λεπέν ως επικρατέστερη στην προεδρική κούρσα, απέναντι στον Ζαν-Λικ Μελανσόν και στις κατακερματισμένες δυνάμεις του πολιτικού κέντρου.

Στην Πολωνία, τα εθνικιστικά κόμματα θα μπορούσαν, κατά την ανάλυση, να απειλήσουν την κυβερνητική συμμαχία του Ντόναλντ Τουσκ. Στην Ιταλία, η Τζόρτζια Μελόνι επιδιώκει δεύτερη θητεία, ενώ δέχεται πίεση από τα δεξιά της, από το κόμμα «Εθνικό Μέλλον» του Ρομπέρτο Βανάτσι.

Στο ευρύτερο εκλογικό ημερολόγιο περιλαμβάνονται επίσης η Ελλάδα, η Εσθονία, η Φινλανδία και η Σλοβακία, καθώς και περιφερειακές αναμετρήσεις στη Γερμανία.

Φωτ.: Guardian

Το παράδοξο της στήριξης στην ΕΕ

Η ενίσχυση των ευρωσκεπτικιστικών κομμάτων συνυπάρχει με υψηλή αποδοχή της ευρωπαϊκής συμμετοχής. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο Guardian, το 74% των Ευρωπαίων θεωρεί ότι η χώρα του ωφελείται από την ένταξη στην Ένωση.

Πλέον, λίγα από αυτά τα κόμματα προτείνουν ανοιχτά αποχώρηση. Επιδιώκουν, όμως, μια διαφορετική ΕΕ: μια χαλαρότερη συνεργασία κυρίαρχων κρατών, με περιορισμένο ρόλο των υπερεθνικών θεσμών.

Η πολιτική επιστήμονας Νάταλι Τότσι προειδοποιεί ότι μια ταυτόχρονη ενίσχυσή τους σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσε να μεταβάλει δραστικά τον χαρακτήρα της Ένωσης, αποδυναμώνοντάς την εκ των έσω.

Πού θα μπορούσε να προκύψει αδιέξοδο

Το μεγαλύτερο θεσμικό αποτύπωμα μιας τέτοιας μετατόπισης θα μπορούσε να καταγραφεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου συμμετέχουν οι εθνικοί ηγέτες.

Ένα ισχυρότερο ευρωσκεπτικιστικό μέτωπο θα είχε μεγαλύτερη δυνατότητα να καθυστερεί ή να εμποδίζει αποφάσεις, ιδιαίτερα σε πεδία που απαιτούν ομοφωνία. Στα ζητήματα που οι αναλυτές θεωρούν περισσότερο εκτεθειμένα περιλαμβάνονται ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, η διεύρυνση, η βοήθεια προς την Ουκρανία και η στενότερη συνεργασία στην άμυνα, στην ενέργεια και στην οικονομία.

Η Τότσι εκτιμά επίσης ότι η παρουσία περισσότερων πολιτικών συμμάχων θα μπορούσε να επηρεάσει τη στάση της Μελόνι. Η μέχρι σήμερα σχετική αυτοσυγκράτησή της απέναντι στις Βρυξέλλες συνδέεται, κατά την ίδια, τόσο με τους ευρωπαϊκούς συσχετισμούς όσο και με τη χρηματοδότηση που λαμβάνει η Ιταλία από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Γιατί η Γαλλία θεωρείται καθοριστική

Οι αναλυτές του δημοσιεύματος ξεχωρίζουν τη γαλλική αναμέτρηση λόγω του οικονομικού και πολιτικού βάρους της χώρας.

Σύμφωνα με τον Guardian, οι θέσεις της Λεπέν περιλαμβάνουν μείωση της γαλλικής συνεισφοράς στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό κατά 11 δισ. ευρώ και συνταγματικό δημοψήφισμα για την υπεροχή του γαλλικού έναντι του ευρωπαϊκού δικαίου.

Ο Μουτζτάμπα Ραχμάν της Eurasia Group εκτιμά ότι μια προεδρία Λεπέν θα διέθετε πολύ μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ απέναντι στις Βρυξέλλες από εκείνη που είχε ο Βίκτορ Όρμπαν.

Από την πλευρά του, ο Στέφαν Λένε του Carnegie Europe θεωρεί ότι ο βασικός μεσοπρόθεσμος κίνδυνος είναι η παρατεταμένη αδυναμία συλλογικής δράσης. Μια ισχυρότερη ριζοσπαστική Δεξιά, εκτιμά, μπορεί να μην καταργήσει την ΕΕ, αλλά να εμποδίσει την προσαρμογή της στις μελλοντικές προκλήσεις, περιορίζοντας σταδιακά τη διεθνή επιρροή της.