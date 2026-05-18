Gucci Cruise 2027: Η επιστροφή της Σίντι Κρόφορντ - Αγνώριστη η μελαχρινή Πάρις Χίλτον

Η Cruise 2027 συλλογή του οίκου Gucci, με την υπογραφή Demna προσέλκυσε πλήθος διασημοτήτων στην καρδιά του Μανχάταν όπως τους Tom Brady, Paris Hilton και Cindy Crawford που περπάτησαν στην πασαρέλα, ενώ καλεσμένοι όπως η Mariah Carey, η Kim Kardashian, ο Shawn Mendes και η Lindsay Lohan κάθισαν στην πρώτη σειρά.

Η βραδιά συνεχίστηκε με ένα πριβέ after party στο Gucci Mansion, όπου γνώστες της μόδας και διασημότητες γιόρτασαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ο Tom Brady εμφανίστηκε με ένα αυστηρό leather σύνολο.

Η Σίντι Κρόφορντ επέστρεψε στην πασαρέλα του οίκου Gucci σκορπίζοντας μία νοσταλγική λάμψη από τη χρυσή εποχή της δεκαετίας του '90. Το βράδυ του Σαββάτου (16/05), στην εντυπωσιακή παρουσίαση της συλλογής Gucci Resort 2027 στη Νέα Υόρκη, η Κρόφορντ έκλεισε το ντεμπούτο του καλλιτεχνικού διευθυντή του οίκου, Demna, φορώντας ένα επιβλητικό σύνολο από φτερά.

Στην πρώτη σειρά, μαζί με την Άννα Γουίντουρ και την Μαράϊα Κάρεϊ και η Κιμ Καρντάσιαν που σχολιάστηκε για το ντύσιμό της, καθώς επέλεξε ένα εφαρμοστό μαύρο κολάν συνδυασμένο με χακί πανωφόρι που είχε καφέ γούνα.

Στην πασαρέλα και η Πάρις Χίλτον, σχεδόν αγνώριστη καθώς φορούσε μελαχρινή περούκα με φράντζα.

Εντυπωσιακή και η Lindsay Lohan με leather look.