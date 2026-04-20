Γυμναστική με χάπι - Ποιο είναι το φάρμακο που ενεργοποιεί «σήματα άσκησης» στον οργανισμό

Μπορεί ένα χάπι να «μιμηθεί» τα οφέλη της γυμναστικής; Μια νέα μελέτη δίνει μια απρόσμενη αλλά ενδιαφέρουσα απάντηση. Ερευνητές διαπίστωσαν ότι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο φάρμακο για τον διαβήτη, η μετφορμίνη, ενεργοποιεί στον οργανισμό έναν μηχανισμό που συνήθως σχετίζεται με την έντονη σωματική δραστηριότητα — ακόμη και σε ασθενείς που δεν μπορούν να ασκηθούν.

Η μελέτη που δημοσιεύθηκε στο EMBO Molecular Medicine, επικεντρώθηκε σε άνδρες με καρκίνο του προστάτη που υποβάλλονταν σε ορμονοθεραπεία. Πρόκειται για μια θεραπεία που συχνά επιβαρύνει τον οργανισμό, προκαλώντας κόπωση, αύξηση βάρους και διαταραχές στον μεταβολισμό. Σε αυτό το πλαίσιο, η διατήρηση καλής φυσικής κατάστασης είναι κρίσιμη — αλλά όχι πάντα εφικτή.

Όταν η άσκηση δεν είναι εφικτή

Η άσκηση θεωρείται ένας από τους βασικούς «συμμάχους» των ασθενών με καρκίνο, καθώς βοηθά στη ρύθμιση του σακχάρου, στη διατήρηση υγιούς βάρους και στην υποστήριξη της καρδιαγγειακής λειτουργίας. Ωστόσο, οι παρενέργειες της θεραπείας συχνά περιορίζουν σημαντικά τη δυνατότητα για φυσική δραστηριότητα. Έτσι, οι επιστήμονες αναζήτησαν έναν εναλλακτικό τρόπο να ενεργοποιήσουν τα ίδια βιολογικά οφέλη.

Το μόριο-κλειδί πίσω από το φαινόμενο

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένα μόριο (Lac-Phe) που παράγεται όταν το σώμα βρίσκεται υπό μεταβολική πίεση — για παράδειγμα κατά τη διάρκεια έντονης άσκησης. Προκύπτει από τον συνδυασμό γαλακτικού οξέος και ενός αμινοξέος, και έχει συνδεθεί με τον έλεγχο της όρεξης και τη ρύθμιση του σωματικού βάρους.

Αυτό που εντυπωσίασε τους ερευνητές είναι ότι τα επίπεδα του Lac-Phe αυξήθηκαν και σε ασθενείς που λάμβαναν μετφορμίνη, ακόμη και χωρίς να ασκούνται. Με άλλα λόγια, το φάρμακο φαίνεται να ενεργοποιεί μια βιολογική «υπογραφή» που θυμίζει έντονη σωματική δραστηριότητα. Το εύρημα αυτό υποδηλώνει ότι ορισμένες μεταβολικές διεργασίες της άσκησης μπορούν να ενεργοποιηθούν και φαρμακευτικά.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι ένα χάπι μπορεί να αντικαταστήσει τη φυσική άσκηση. Οι επιστήμονες είναι ξεκάθαροι: η άσκηση επηρεάζει πολλαπλά συστήματα του οργανισμού και προσφέρει οφέλη που δεν μπορούν να αναπαραχθούν πλήρως. Ωστόσο, σε περιπτώσεις όπου η φυσική δραστηριότητα είναι περιορισμένη, τέτοιου είδους παρεμβάσεις θα μπορούσαν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά.

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο της μελέτης είναι ότι το Lac-Phe δεν συνδέθηκε με άμεση αντικαρκινική δράση. Δηλαδή, δεν φάνηκε να επηρεάζει δείκτες όπως το PSA, που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση του καρκίνου του προστάτη. Αυτό σημαίνει ότι το όφελος αφορά κυρίως τον μεταβολισμό και όχι την ίδια την εξέλιξη του όγκου.

Τι σημαίνουν τα ευρήματα για τους ασθενείς

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η σημασία του ευρήματος βρίσκεται αλλού: στην κατανόηση του πώς το σώμα ανταποκρίνεται στο στρες της θεραπείας. Η διατήρηση ενός ισορροπημένου μεταβολισμού μπορεί να επηρεάσει το πώς νιώθει ο ασθενής, πόσο καλά αντέχει τη θεραπεία και τελικά την ποιότητα ζωής του.

Επιπλέον, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η μετφορμίνη δεν δρα μέσω ενός μόνο μηχανισμού. Εκτός από το Lac-Phe, επηρεάζει και άλλες ουσίες, όπως η ορμόνη GDF-15, που σχετίζεται με το στρες και την απώλεια βάρους. Το γεγονός ότι αυτές οι ουσίες δεν αυξάνονται ταυτόχρονα υποδηλώνει ότι το φάρμακο επηρεάζει τον οργανισμό μέσα από πολλαπλές βιολογικές οδούς.

Σε τελική ανάλυση, η μελέτη υπενθυμίζει κάτι βασικό: ο ανθρώπινος οργανισμός είναι ένα πολύπλοκο σύστημα, όπου ο μεταβολισμός, η ενέργεια και η αντοχή παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο με την ίδια τη νόσο. Και σε αυτό το πεδίο, ακόμη και ένα γνωστό φάρμακο μπορεί να κρύβει νέες, απρόσμενες δυνατότητες.