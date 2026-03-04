Γυμνάζεσαι αλλά δεν βλέπεις αποτέλεσμα; Η κετογονική δίαιτα μπορεί να είναι η λύση που έψαχνες

Η αερόβια άσκηση είναι ένα από τα πιο ισχυρά «φάρμακα» για την υγεία. Ένας από τους βασικούς δείκτες με τους οποίους μετράται είναι το VO₂peak – δηλαδή η μέγιστη ποσότητα οξυγόνου που μπορεί να χρησιμοποιήσει το σώμα κατά την έντονη προσπάθεια. Όσο υψηλότερο είναι, τόσο καλύτερη θεωρείται η καρδιοαναπνευστική μας κατάσταση και τόσο μικρότερος ο κίνδυνος για καρδιαγγειακά νοσήματα και πρόωρη θνησιμότητα.

Ωστόσο, σε άτομα με χρόνια υψηλό σάκχαρο – όπως συμβαίνει στον διαβήτη τύπου 1, τύπου 2 ή όταν απλά υπάρχει αντίσταση στην ινσουλίνη– η εικόνα αλλάζει. Αυτά τα άτομα, Ακόμη κι αν γυμνάζονται συστηματικά, η βελτίωση στην αερόβια ικανότητα συχνά είναι μικρότερη σε σύγκριση με άτομα με φυσιολογικά επίπεδα γλυκόζης. Με απλά λόγια, το σώμα δεν «ανταποκρίνεται» πλήρως στην προπόνηση.

Μια νέα μελέτη, δημοσιευμένη στο Nature Communications επιχειρεί να απαντήσει σε ένα κρίσιμο ερώτημα: αν το πρόβλημα είναι το υψηλό σάκχαρο, μπορεί η μείωσή του μέσω μιας κετογονικής δίαιτας να αποκαταστήσει τη φυσιολογική προσαρμογή στην άσκηση;

Πώς σχεδιάστηκε η μελέτη

Οι ερευνητές δημιούργησαν ένα μοντέλο χρόνιας υπεργλυκαιμίας (υψηλό σάκχαρο στο αίμα) σε αρσενικά ποντίκια, προκαλώντας βλάβη στα κύτταρα που παράγουν ινσουλίνη. Στη συνέχεια, τα ζώα χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: η πρώτη ομάδα ακολούθησε μια τυπική διατροφή πλούσια σε υδατάνθρακες, διατηρώντας υψηλά επίπεδα σακχάρου, ενώ η δεύτερη ομάδα έλαβε κετογονική δίαιτα, δηλαδή διατροφή πολύ χαμηλή σε υδατάνθρακες και πολύ υψηλή σε λιπαρά, η οποία οδήγησε σε ομαλοποίηση της γλυκόζης στο αίμα. Και οι δύο ομάδες υποβλήθηκαν σε αερόβια προπόνηση (τρέξιμο σε τροχό). Στη συνέχεια, μετρήθηκε η αερόβια ικανότητα (VO₂peak), οι αλλαγές στους μύες, η λειτουργία των μιτοχονδρίων και το είδος «καυσίμου» που χρησιμοποιούσε ο οργανισμός (λίπος ή γλυκόζη).

Το βασικό εύρημα: το υψηλό σάκχαρο φρενάρει την πρόοδο

Τα ποντίκια με υπεργλυκαιμία που συνέχισαν την κανονική, πλούσια σε υδατάνθρακες διατροφή δεν παρουσίασαν ουσιαστική βελτίωση στο VO₂peak, παρά την προπόνηση. Δηλαδή, η άσκηση από μόνη της δεν ήταν αρκετή για να βελτιώσει την αερόβια ικανότητα. Αντίθετα, εκείνα που ακολούθησαν κετογονική δίαιτα εμφάνισαν σημαντική αύξηση του VO₂peak μετά την προπόνηση. Με άλλα λόγια, η μείωση του σακχάρου «ξεκλείδωσε» ξανά την ικανότητα του σώματος να βελτιώνεται με αερόβια άσκηση.

Τι άλλαξε στους μύες

Η αερόβια προπόνηση φυσιολογικά οδηγεί σε συγκεκριμένες αλλαγές στους μύες: περισσότερες τριχοειδείς αγγειακές διακλαδώσεις (για καλύτερη παροχή οξυγόνου), μετατόπιση προς πιο «ανθεκτικές» μυϊκές ίνες και βελτιωμένη λειτουργία των μιτοχονδρίων – των «εργοστασίων ενέργειας» των κυττάρων. Στα ποντίκια με υψηλό σάκχαρο που δεν έκαναν κετογονική δίαιτα, αυτές οι αλλαγές ήταν περιορισμένες. Αντίθετα, στην ομάδα της κετογονικής δίαιτας παρατηρήθηκε αύξηση της πυκνότητας των τριχοειδών αγγείων στους μύες, μετατόπιση προς ίνες πιο κατάλληλες για αντοχή, αναδιαμόρφωση και αύξηση των μιτοχονδρίων. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η βελτιωμένη παροχή οξυγόνου στους μύες – και όχι μόνο η εσωτερική «ενεργειακή ικανότητα» των κυττάρων – ήταν κρίσιμη για την άνοδο του VO₂peak.

Αλλαγή καυσίμου: περισσότερο λίπος, λιγότερη γλυκόζη

Η κετογονική δίαιτα οδήγησε τους μύες να καίνε περισσότερο λίπος και λιγότερη γλυκόζη, ακόμη και χωρίς άσκηση. Τα μιτοχόνδρια αυξήθηκαν σε μέγεθος και αριθμό και άλλαξαν μορφολογία, ένδειξη βαθιάς μεταβολικής προσαρμογής. Με απλά λόγια, οι μύες έγιναν πιο αποδοτικοί στη χρήση λιπαρών οξέων ως πηγής ενέργειας. Παρά τη βελτίωση, όμως, στο VO₂peak, η πραγματική αντοχή (χρόνος μέχρι εξάντληση) δεν αυξήθηκε αντίστοιχα στα ποντίκια της κετογονικής δίαιτας. Ο λόγος φαίνεται να ήταν τα χαμηλά αποθέματα γλυκογόνου στους μύες, δηλαδή η μειωμένη αποθήκευση υδατανθράκων. Το ενδιαφέρον είναι ότι όταν οι ερευνητές επανέφεραν υδατάνθρακες στη διατροφή για μόλις μία εβδομάδα μετά από μακροχρόνια κετογονική δίαιτα, η επίδοση βελτιώθηκε σημαντικά. Αυτό δείχνει ότι η στρατηγική επαναφορά υδατανθράκων μπορεί να είναι σημαντική για τη μέγιστη αγωνιστική απόδοση.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για τους ανθρώπους;

Η μελέτη έγινε σε ποντίκια και η κετογονική δίαιτα που χρησιμοποιήθηκε ήταν εξαιρετικά αυστηρή (περίπου 90% λιπαρά). Επομένως, δεν μπορούν να εξαχθούν άμεσα συμπεράσματα για τους ανθρώπους. Ωστόσο, τα ευρήματα ενισχύουν την ιδέα ότι η χρόνια υπεργλυκαιμία μπορεί να εμποδίζει την πλήρη προσαρμογή στην αερόβια άσκηση. Η ομαλοποίηση του σακχάρου – είτε μέσω κετογονικής δίαιτας είτε μέσω άλλων διατροφικών προσεγγίσεων που μειώνουν τη γλυκόζη – ενδέχεται να αποκαθιστά αυτή τη δυνατότητα.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η κετογονική δίαιτα δεν βελτίωσε περαιτέρω την αερόβια ικανότητα σε ποντίκια με φυσιολογικό σάκχαρο. Το πιθανό όφελος φαίνεται να αφορά ειδικά περιπτώσεις μεταβολικής διαταραχής. Οι ερευνητές τονίζουν ότι απαιτούνται κλινικές μελέτες σε ανθρώπους με διαβήτη ή υπεργλυκαιμία για να διαπιστωθεί αν παρόμοια αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν με ασφάλεια και μακροπρόθεσμα.