Γυναίκα αποκαλύπτει σκοτεινά μυστικά του Μέσι: «Δεν είναι ο άγιος που πιστεύετε...»

Ο Λιονέλ Μέσι θεωρείται ένας από τους πιο χαμηλών τόνων και οικογενειάρχες αστέρες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, όμως μια παλιά ιστορία που αποκάλυψε η Αργεντινή ηθοποιός Αντρέα Ρινκόν έφερε ξανά το όνομά του στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Andrea Rincón reveló que Messi la tiene bloqueada en Instagram y reavivó viejos rumores https://t.co/pfxdwZ62tI — Contexto Tucumán (@contextocomar) March 13, 2026





Η Ρινκόν μίλησε δημόσια για μια παλιά γνωριμία της με τον Αργεντινό σούπερ σταρ, προκαλώντας αίσθηση όταν αποκαλύφθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή ότι ο ποδοσφαιριστής την είχε μπλοκάρει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το θέμα προέκυψε όταν οι παρουσιαστές εξέταζαν το προφίλ της στο Instagram και διαπίστωσαν ότι ο Μέσι την είχε αποκλείσει.



Το μπλοκ και οι αιχμές



Η ηθοποιός σχολίασε ότι δεν την απασχολεί αν θα την ξεμπλοκάρει, ωστόσο άφησε αιχμές για την εικόνα που έχει το κοινό για τον ποδοσφαιριστή. Όπως ανέφερε, πολλοί τον θεωρούν «άγιο», όμως – σύμφωνα με την ίδια – ο Μέσι γνώριζε πολύ καλά τι έκανε, ιδιαίτερα σε περιόδους που δεν ήταν σε σχέση με τη σημερινή του σύζυγο.





Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, οι παρουσιαστές προχώρησαν και σε μια διαφορετική εκδοχή για το μπλοκ, υποστηρίζοντας ότι ίσως έγινε μετά από παρέμβαση της Αντονέλα Ροκούτσο, συζύγου του ποδοσφαιριστή. Η Ρινκόν δεν έδωσε ξεκάθαρη απάντηση και αρκέστηκε σε ένα αινιγματικό χαμόγελο, αφήνοντας ανοιχτά τα σενάρια για το τι πραγματικά συνέβη στο παρελθόν ανάμεσα στους δύο.