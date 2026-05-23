Γυναίκα εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ όταν εξερράγη το power bank που είχε στην τσάντα της

Στιγμές τρόμου έζησε γυναίκα σε πολυκατοικία στη Ρωσία, όταν power bank που είχε μέσα στην τσάντα της εξερράγη ενώ βρισκόταν σε ασανσέρ.



Το περιστατικό που συνέβη στην πόλη Σουργκούτ της Ρωσίας καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και δείχνει τη γυναίκα να μπαίνει στο ασανσέρ κρατώντας την τσάντα της, πριν αρχίσουν να βγαίνουν καπνοί από το εσωτερικό της.



Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το power bank τυλίχθηκε στις φλόγες, με τη γυναίκα να πετά την τσάντα στο πάτωμα και να προσπαθεί πανικόβλητη να ανοίξει τις πόρτες του ασανσέρ. Πατά συνεχώς τα κουμπιά του ανελκυστήρα και προσπαθεί να προστατευτεί από τις αναθυμιάσεις.



Τελικά, οι πόρτες άνοιξαν και η ίδια κατάφερε να βγει εγκαίρως από το ασανσέρ χωρίς να χρειαστεί ιατρική βοήθεια.



😱 A woman found herself trapped in a burning elevator after her power bank suddenly caught fire inside a residential building



The elevator quickly filled with smoke, but she managed to escape on her own. pic.twitter.com/8iSOQmWTp4 — NEXTA (@nexta_tv) May 22, 2026