Γυναίκα είδε έντρομη έναν άγνωστο να αυνανίζεται στην αυλή του σπιτιού της - Συνελήφθη ο 32χρονος

Τον απόλυτο εφιάλτη έζησε την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, μία γυναίκα στη Θέρισο Χανίων, όταν είδε έναν άγνωστο να εκτονώνεται σεξουαλικά έξω από την πόρτα του σπιτιού της.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το patris.gr, όλα συνέβησαν λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα, όταν ο 32χρονος Αιγύπτιος άνοιξε την αυλόπορτα της γυναίκας και βρέθηκε μπροστά της. Χωρίς κανέναν δισταγμό άρχισε να αυνανίζεται και επιχείρησε να εισέλθει στο σπίτι, με την ένοικο να ειδοποιεί άμεσα την αστυνομία.

Oι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στα κρατητήρια. Κατά την προανάκριση διαπιστώθηκε πως ο άνδρας βρίσκεται παράνομα στη χώρα και υπάρχει εκδοθείσα απόφαση επιστροφής στη χώρα του, η οποία όμως δεν έχει εκτελεστεί.