Γυναίκα πνίγηκε τρώγοντας σουβλάκι στη Λαμία - Προσπάθησαν να την επαναφέρουν αλλά χωρίς αποτέλεσμα

Τραγωδία στην καρδιά της Λαμίας, το μεσημέρι της Τετάρτης 29 Ιουλίου, όταν μια 74χρονη έχασε τη ζωή της, ενώ βρισκόταν σε κατάστημα εστίασης της πόλης.

Σύμφωνα με το lamiareport, η γυναίκα έτρωγε σουβλάκι όταν κομμάτι από κρέας έφραξε την αεροφόρο οδό, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της.



Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση. Το προσωπικό του καταστήματος επιχείρησε να της προσφέρει τις πρώτες βοήθειες εφαρμόζοντας τη λαβή Χάιμλιχ, χωρίς να υπάρξει αποτέλεσμα, ενώ παράλληλα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ.

Μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου, στο σημείο έσπευσαν και άνθρωποι από γειτονικά καταστήματα. Βλέποντας πως η 74χρονη είχε ακόμη σφυγμό, της έκαναν ΚΑΡΠΑ. Οι διασώστες συνέχισαν τις προσπάθειες αναζωογόνησης.

Δείτε το βίντεο του lamiareport, που κατέγραψε τη διακομιδή της γυναίκας στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, όπου δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της από ασφυξία.