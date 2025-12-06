Γυναίκα ποδοσφαιριστή φωτογραφήθηκε μόνο με... εσώρουχα μπροστά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο

Τα Χριστούγεννα φαίνεται να ήρθαν νωρίς σε κάποια σπίτια και ένα από αυτά είναι της συζύγου του πρώην ποδοσφαιριστή Αλεσέντρο Μάτρι. Η Φεντερίκα Νάρτζι δεν δίστασε να φωτογραφηθεί στο χριστουγεννιάτικο δέντρο μόνο με τα... απαραίτητα και ξετρέλανε τους followers της.





Η Νάρτζι είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της ιταλικής τηλεόρασης και των social media και έχει γεννηθεί στην Ρώμη, όντας γνωστή από τον διαγωνισμό «Veline» τον οποίο και κέρδισε. Ασχολείται με το μόντελινγκ, την παρουσίαση αλλά και την υποκριτική και είναι από τις παρουσίες που μαγνητίζουν με την εμφάνιση τους.



Τέλος, είναι μαμά δυο παιδιών και παρά το ιδιαίτερο παρουσιαστικό της, θα μπορούσαμε να πούμε πως σε επίπεδο lifestyle δεν έχει τραβήξει πολλές φορές τα φώτα της δημοσιότητας. Όταν όμως επιλέγει να το κάνει, το κάνει καλά.



