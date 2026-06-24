Γυναίκα ξύπνησε από κώμα μετά από επίθεση καρχαρία στο Σίδνει: Τα πρώτα λόγια που είπε

Μια γυναίκα που δέχτηκε επίθεση από καρχαρία σε δημοφιλή παραλία του Σίδνεί πριν από μία εβδομάδα, ξύπνησε για λίγο από το τεχνητό κώμα στο οποίο υποβλήθηκε, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει το BBC, η Λία Στιούαρτ δέχτηκε επίθεση το Σάββατο 13 Ιουνίου στην παραλία Κούτζι (Coogee Beach), φέροντας πολλαπλά τραύματα στα χέρια και τα πόδια της, ενώ υπέστη και εξαιρετικά μεγάλη απώλεια αίματος.

Η 34χρονη μητέρα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση και υποβλήθηκε σε αρκετές χειρουργικές επεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένου του ακρωτηριασμού του χεριού της.

Την Τρίτη, ο αδελφός της δήλωσε ότι οι γιατροί μείωσαν τη φαρμακευτική αγωγή της Στιούαρτ, επιτρέποντάς της να ξυπνήσει για λίγο από το τεχνητό κώμα στο οποίο είχε υποβληθεί. Η ίδια είπε «σ’ αγαπώ» στη μητέρα και τον σύντροφό της, που βρίσκονταν στο προσκεφάλι της, και ρώτησε αν η κόρη της είναι καλά.

«Αυτό συνέβη πολύ πιο γρήγορα απ' ό,τι περίμενε κανείς. Για εμάς μοιάζει με θαύμα και είναι όλα όσα τόσοι πολλοί από εμάς ελπίζαμε και προσευχόμασταν την περασμένη εβδομάδα», έγραψε ο Τζόσουα Στιούαρτ σε διαδικτυακό μήνυμα προς όσους στηρίζουν την αδελφή του.

Ο μακρύς δρόμος της ανάρρωσης

Ο αδελφός του θύματος πρόσθεσε ότι η Λία παραμένει στην εντατική και ότι υποβλήθηκε σε χειρουργικές επεμβάσεις επί πέντε ημέρες, την περασμένη εβδομάδα, ενώ έχουν προγραμματιστεί κι άλλες για τις επόμενες εβδομάδες.

«Η Λία έχει μακρύ δρόμο μπροστά της και παραμένει στην εντατική, αλλά αυτό είναι ένα εξαιρετικά θετικό πρώτο βήμα και μας δίνει ελπίδα για τη μακροπρόθεσμη ανάρρωσή της», τόνισε.

The brother of Sydney shark attack victim Leah Stewart has confirmed that she is still in intensive care and on life support, having received “extensive surgery” this week including the amputation of her arm. pic.twitter.com/K9VTlj0H9s — Anne Tootill (@toot5000) June 18, 2026

Η Στιούαρτ, η οποία εργάζεται ως δασκάλα, είχε πάει στην παραλία Κούτζι το πρωί του Σαββάτου για να κολυμπήσει και βρισκόταν στο νερό κοντά στην ακτή όταν σημειώθηκε η επίθεση.

Φέτος έχει καταγραφεί μια έξαρση επιθέσεων καρχαριών στην Αυστραλία, με τέσσερα περιστατικά μέσα σε ένα διήμερο τον Ιανουάριο, συμπεριλαμβανομένου ενός νεαρού αγοριού που δέχτηκε επίθεση σε παραλία του Σίδνεϊ και αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο.

Τον περασμένο μήνα σημειώθηκαν δύο θανατηφόρες επιθέσεις: ένας άνδρας έχασε τη ζωή του από καρχαρία στο Κουίνσλαντ ενώ έκανε ψαροντούφεκο, και στη Δυτική Αυστραλία, ο 38χρονος Στίβεν Ματαμπόνι, πατέρας δύο παιδιών, πέθανε αφού δέχτηκε επίθεση από καρχαρία μήκους 4 μέτρων.