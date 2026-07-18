Γυναικεία υπόθεση η δικαστική εξουσία - Το 75,5% των δικαστών στην Ελλάδα είναι γυναίκες

Έρευνα δημοσίευσε η Eurostat για τις δικαστικές αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μεταξύ άλλων, τα ευρήματα δείχνουν πως σε όλες τις χώρες της ΕΕ η δικαστική εξουσία έχει πάψει να αποτελεί έναν ανδροκρατούμενο τομέα. Αντιθέτως, μάλιστα, η πλειοψηφία των δικαστών στην Ευρώπη είναι γυναίκες, με μόνη εξαίρεση την Ιρλανδία, όπου το 56,4% των δικαστών είναι άνδρες, ενώ το 43,6% γυναίκες και συγκεκριμένα πρόκειται για 110 άνδρες δικαστές και 85 γυναίκες δικαστές.

Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά σε γυναίκες δικαστές, που αποτελούν το 75,5% του σώματος, δηλαδή 2.042 γυναίκες δικαστές έναντι 662 ανδρών δικαστών.

Το πιο υψηλό ποσοστό γυναικών στο σώμα των δικαστών στην ΕΕ παρουσιάζεται στη Σλοβενία, όπου το 81,4% των επαγγελματιών δικαστών είναι γυναίκες (694 γυναίκες έναντι 159 ανδρών), και ακολουθεί η Λετονία με το 79,7% των δικαστών να είναι γυναίκες (408 έναντι 104 ανδρών).

Δικαστές ανά πολίτες

Η έρευνα καταγράφει και τον αριθμό των δικαστών ανά πολίτες της εκάστοτε χώρας (στοιχεία του 2024). Ο μέσος ευρωπαϊκός όρος ανέρχεται σε 15,7 δικαστές ανά 100.000 κατοίκους, με τον αριθμό να παρουσιάζει μείωση σε σχέση με τον μέσο όρο του 2014, που ήταν 17,7 ανά 100.000 κατοίκους.

Τα υψηλότερα ποσοστά δικαστών στην ΕΕ καταγράφονται στην Κροατία και στη Σλοβενία με 43,3 και 40,2 δικαστές ανά 100.000 κατοίκους αντίστοιχα, ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται η Ιρλανδία με 3,6 δικαστές ανά 100.000 κατοίκους.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 9η θέση, με 26 δικαστές ανά 100.000 κατοίκους, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια (π.χ. το 2019 οι δικαστές ήταν 40 ανά 100.000 κατοίκους).