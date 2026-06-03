Γυναικοκτονία- Καλαμάτα: Η ΕΛ.ΑΣ. είχε ελέγξει το σπίτι τον Νοέμβριο–Η μοιραία εξήγηση της Βασιλικής

Συγκλονιστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το παρασκήνιο της άγριας δολοφονίας της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα από τον 41χρονο σύζυγό της. Οι αστυνομικές Αρχές είχαν βρεθεί στο διαμέρισμα της οικογένειας τον περασμένο Νοέμβριο, με την άτυχη μητέρα να προσπαθεί τότε να υποβαθμίσει την κατάσταση για να προστατεύσει τα δύο ανήλικα παιδιά της.

Η κινητοποίηση του Νοεμβρίου και η εικόνα του στολισμού



Όλα ξεκίνησαν λίγους μήνες πριν από το άγριο έγκλημα, όταν τον Νοέμβριο υπήρξε κινητοποίηση των Αρχών, καθώς τα δύο ανήλικα κορίτσια της οικογένειας δεν είχαν εμφανιστεί στο μάθημά τους. Αστυνομικός που επιλήφθηκε του συμβάντος μετέφερε στους συναδέλφους του την εικόνα που αντίκρισε όταν χτύπησε την πόρτα του διαμερίσματος.

Όπως ανέφερε, εντόπισε την 39χρονη και τα δύο ανήλικα παιδιά της σε εμφανώς χαρούμενη κατάσταση. Μητέρα και κόρες προετοιμάζονταν εκείνη την ώρα για τον καθιερωμένο στολισμό του σπιτιού και του χριστουγεννιάτικου δέντρου, δείχνοντας μια εικόνα απόλυτης οικογενειακής γαλήνης που δεν προμήνυε σε καμία περίπτωση την τραγική κατάληξη.

Η κατ' ιδίαν ερώτηση του αστυνομικού μακριά από τα παιδιά



Ο αστυνομικός, ωστόσο, θέλησε να κάνει έναν βαθύτερο έλεγχο για να βεβαιωθεί ότι δεν συμβαίνει κάτι ανησυχητικό στο περιβάλλον των ανηλίκων. Απομάκρυνε για λίγο την 39χρονη από τα παιδιά και συνομίλησε μαζί της ιδιαιτέρως.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τη ρώτησε ευθέως εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο σπίτι το οποίο φοβάται ή δεν θέλει να αποκαλύψει μπροστά στα μάτια των κοριτσιών της.

Η 39χρονη Βασιλική, επιδιώκοντας προφανώς να κρατήσει τις ισορροπίες και να μην επεκταθεί το θέμα, ήταν καθησυχαστική. Απάντησε στον αστυνομικό ότι δεν υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα και εξήγησε την απουσία από το μάθημα λέγοντας:

«Δεν πήγαμε στο μάθημα επειδή είχαμε κατεβάσει τα στολίδια και ήθελα να περάσω χρόνο και να στολίσω με τα παιδιά μου».

Απών ο σύζυγος από τον έλεγχο



Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου ελέγχου τον Νοέμβριο, ο 41χρονος σύζυγος και καθ' ομολογίαν δολοφόνος έλειπε από το σπίτι.

Μη διαπιστώνοντας κάποια ορατή παραβίαση ή καταγγελία εκείνη τη στιγμή, και με τη μητέρα να δίνει σαφείς και ήρεμες εξηγήσεις, οι αστυνομικοί αποχώρησαν. Σήμερα, η κατάθεση αυτή αποκτά νέα τραγική σημασία, καθώς αποδεικνύει ότι η ενδοοικογενειακή βία και ο έλεγχος που βίωνε η 39χρονη παρέμεναν καλά κρυμμένα πίσω από κλειστές πόρτες, μέχρι τη νύχτα που γράφτηκε ο αιματηρός επίλογος.

