Γυναικοκτονία στη Δράμα: Ιδιώτης ψυχίατρος είχε δώσει συνταγή για φαρμακευτική αγωγή στο ζευγάρι

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την υπόθεση της γυναικοκτονίας στη Δράμα, με έναν 50χρονο αστυνομικό να σκοτώνει με απανωτές μαχαιριές την 45χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια να δίνει τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, το ζευγάρι είχε ζητήσει ψυχολογική υποστήριξη, με τον 50χρονο να πραγματοποιεί δύο συνεδρίες με τον ψυχολόγο της ΕΛΑΣ, αλλά ιδιωτικά.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον ψυχολόγο της Αστυνομίας, ποτέ δεν αναφέρθηκαν θέματα κακοποίησης, αυτοκτονικές τάσεις ή οποιαδήποτε μορφή βίας και απειλής στις δύο συνεδρίες με τον 50χρονο.

Στη συνέχεια ο ψυχολόγος παρέπεμψε τον 50χρονο αλλά και τη σύζυγό του σε ιδιώτη ψυχίατρο, για περαιτέρω παρακολούθηση.

Ο ψυχίατρος φέρεται να τους παρακολουθούσε συστηματικά και να τους είχε χορηγήσει φαρμακευτική αγωγή, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την ψυχική κατάσταση ή τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν, λόγω του ιατρικού απορρήτου.

Σήμερα οι κηδείες της 45χρονης και του 50χρονου – Τα παιδιά στην οικογένεια της μητέρας

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση το τελευταίο διάστημα, έχοντας αποφασίσει να ακολουθήσει χωριστούς δρόμους έπειτα από περίπου είκοσι χρόνια κοινής ζωής. Ο άνδρας φέρεται να μην είχε αποδεχθεί τον χωρισμό, οδηγώντας την κατάσταση σε τραγική κατάληξη.

Τραγικό πρόσωπο της υπόθεσης είναι ο 16χρονος γιος της οικογένειας, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με το φρικτό θέαμα, αντικρίζοντας τη μητέρα του νεκρή μέσα στο σπίτι. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, συνάδελφοι των θυμάτων, που εντόπισαν τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της.

Λίγη ώρα αργότερα, ο δράστης βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του σε ορεινή περιοχή της Δράμας, έχοντας χρησιμοποιήσει το υπηρεσιακό του όπλο.

Η οικογενειακή τραγωδία αφήνει πίσω δύο παιδιά, έναν 16χρονο γιο και μία 20χρονη κόρη, φοιτήτρια της Νομικής Σχολής στην Κομοτηνή. Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, τα δύο παιδιά βρίσκονται στο οικογενειακό περιβάλλον της μητέρας τους.

Η κηδεία της 45χρονης θα τελεστεί σήμερα, Δευτέρα 17 Ιουνίου 2026, στο Νευροκόπι στις 11:00 το πρωί, ενώ την ίδια ώρα θα γίνει και η κηδεία του 50χρονου στα Κουδούνια Δράμας.