Γυναικοκτονία στη Δράμα: «Ήθελε να χωρίσει 20 χρόνια, σκεφτόταν τα παιδιά», λέει φίλη της 45χρονης

Μια ακόμα γυναικοκτονία από τις πολλές του τελευταίου διαστήματος καταγράφεται στο αιματηρό αυτό νήμα, με έναν 50χρονο αστυνομικό στη Δράμα να δολοφονεί με μαχαίρι την 45χρονη σύζυγό του το απόγευμα της Δευτέρας (15/6), δίνοντας στη συνέχεια τέλος στη ζωή του.

Νέα στοιχεία ρίχνουν φως στην συγκλονιστική υπόθεση, καθώς όπως έγινε γνωστό το ζευγάρι βρισκόταν στα πρόθυρα του χωρισμού, ενώ ο 50χρονος δράστης το τελευταίο διάστημα συναντούσε ιδιώτη ψυχολόγο.

Για μία πιεστική και δυσάρεστη συμβίωση κάνουν λόγο άτομα από το στενό περιβάλλον της 45χρονης, επίσης αστυνομικού, που βρήκε τραγικό θάνατο με επτά μαχαιριές από τον σύζυγό της, ενώ στο ίδιο σπίτι βρισκόταν το 16χρονο παιδί τους.

Η 45χρονη που έπεσε θύμα γυναικοκτονίας στη Δράμα και ο 50χρονος δράστης / Φωτ.: Facebook

Μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Live News», φίλη της 45χρονης τονίζει ότι το θύμα ασφυκτιούσε εδώ και 20 χρόνια στο πλάι του ανθρώπου που έμελλε να αφαιρέσει τη ζωή της.

«Πριν τρεις εβδομάδες που μιλήσαμε μου είπε ότι ήταν ευτυχισμένη, λέει ‘έφυγε ο...’. Γιατί καιρό ήθελε να φύγει από το σπίτι. Νοίκιαζαν στη Δράμα και έφυγε. Πήγε στο πατρικό του νομίζω. Μου έλεγε ότι χρειάζεται ψυχολόγο. Του έλεγε να πάει, δεν πήγαινε. Μου είχε πει ότι δεν πήγαινε», ανέφερε η φίλη της 45χρονης.

«Για κακοποίηση δεν ξέρω κάτι, απλά ήθελε να φύγει για να νιώθει ήρεμη. Μαζί του δεν ήταν ήρεμη. Δεν ήταν ευτυχισμένη μαζί του, άλλοι χαρακτήρες».

«Στην κοινωνία ήταν το καλύτερο παιδί, όλοι λέγανε. Απλά στο σπίτι, λέει, ήταν αδιάφορος και μαζί της και με τα παιδιά. Εμένα μου είχε πει ότι ήθελε να χωρίσει εδώ και 20 χρόνια, αλλά δεν είχε τη δύναμη», είπε η φίλη του θύματος.

«Δηλαδή από όταν γέννησε το πρώτο κορίτσι, από τότε ήθελε, αλλά έκανε υπομονή για τα παιδιά. Δεν ήταν ευτυχισμένοι και οι δύο», πρόσθεσε.