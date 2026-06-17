Γυναικοκτονία στη Δράμα: Με κρίσεις πανικού και έντονο άγχος είχε διαγνώσει ο ψυχολόγος τον 50χρονο

Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Δράμας από τη δολοφονία της 45χρονης αστυνομικού από τον 50χρονο σύζυγό της, επίσης αστυνομικό, ο οποίος αμέσως μετά αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο, αφήνοντας πίσω δύο παιδιά χωρίς γονείς.

Η γυναικοκτονία αποκαλύφθηκε όταν ο ανήλικος γιος του ζευγαριού εντόπισε τη μητέρα του αιμόφυρτη στο κρεβάτι και ειδοποιήθηκαν οι Αρχές.

Ο αστυνομικός παρακολουθούνταν από ψυχολόγο

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Star, ο 50χρονος φέρεται να παρακολουθούνταν σε τακτική βάση από ψυχολόγο, που εργαζόταν και ως ψυχολόγος της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι συνεδρίες πραγματοποιούνταν σε ιδιωτικό ιατρείο, χωρίς η υπηρεσία του να έχει ενημερωθεί σχετικά.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ειδικός δεν είχε διαπιστώσει κάποια σοβαρή ψυχική διαταραχή. Ωστόσο, είχε εντοπίσει έντονο άγχος και κρίσεις πανικού, γεγονός που οδήγησε στην παραπομπή του σε ψυχίατρο για περαιτέρω αξιολόγηση και φαρμακευτική υποστήριξη.

Κατά τις καταθέσεις που ακολούθησαν μετά το έγκλημα, ο ψυχολόγος φέρεται να ανέφερε ότι ο 50χρονος δεν είχε εκδηλώσει αυτοκτονικό ιδεασμό, αυτοκαταστροφικές τάσεις ή πρόθεση να βλάψει άλλα πρόσωπα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι, εφόσον είχε εντοπίσει στοιχεία που θα υποδήλωναν επικινδυνότητα, θα είχε ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές.

Η σύζυγος είχε ζητήσει μετάθεση

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η 45χρονη ήταν εκείνη που είχε αρχικά απευθυνθεί στον ψυχολόγο, προτρέποντας στη συνέχεια και τον σύζυγό της να αναζητήσει βοήθεια. Προσπαθώντας να διαχειριστεί την κατάσταση με όσο το δυνατόν πιο ήρεμο τρόπο, είχε ενημερώσει τον προϊστάμενό της για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε στην προσωπική της ζωή, ενώ φέρεται να είχε ζητήσει απόσπαση στη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, δεν είχε υποβάλει καταγγελία σε βάρος του συζύγου της, επιθυμώντας να αποφύγει την περαιτέρω όξυνση της κατάστασης.

Φιλικά πρόσωπα της 45χρονης αναφέρουν ότι περίπου έναν μήνα πριν από την τραγωδία είχε εκφράσει την επιθυμία της να προχωρήσει σε οριστικό χωρισμό.

«Δεν έχουμε πλέον επικοινωνία» φέρεται να έλεγε σε φίλες της, περιγράφοντας το αδιέξοδο στο οποίο είχε περιέλθει η σχέση τους.

Ο 50χρονος, σύμφωνα με μαρτυρίες, δυσκολευόταν να αποδεχθεί την εξέλιξη αυτή. Συγγενικά πρόσωπα του θύματος υποστηρίζουν ότι περίπου δύο εβδομάδες πριν από τη δολοφονία είχε προηγηθεί σοβαρό επεισόδιο, κατά το οποίο ο 50χρονος φέρεται να απείλησε τη σύζυγό του με γεμάτο όπλο.

Από μαχαιριά στην καρδιά «έσβησε» η 45χρονη

Παράλληλα, χθες Τρίτη, ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομή της 45χρονης. Στη σχετική έκθεση του ιατροδικαστή αναγράφεται ως αιτία θανάτου: τραυματική ρήξη μυοκαρδίου-ανθρωποκτονία.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του ιατροδικαστή, ένα από τα χτυπήματα προκάλεσε διάτρηση της καρδιάς, ενώ τα υπόλοιπα τραύματα έπληξαν τους πνεύμονες και γειτονικούς ιστούς, οδηγώντας στον θάνατό της.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι όλα τα τραύματα εντοπίστηκαν στην πλάτη και στα πλάγια του σώματος, στοιχείο που εξετάζεται προσεκτικά από τις Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Παράλληλα, από την ιατροδικαστική εξέταση δεν προέκυψαν άλλες κακώσεις που να παραπέμπουν σε χτυπήματα με μεταλλικό αντικείμενο, ενώ δεν διαπιστώθηκαν ίχνη πάλης στο σώμα της 45χρονης αστυνομικού. Το εύρημα αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την ανασύνθεση των τελευταίων στιγμών πριν από το έγκλημα.

Οι Αρχές αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία ενδέχεται να δώσουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα της υπόθεσης.

Ένα και θανατηφόρο τραύμα για τον 50χρονο

Σε ό,τι αφορά τον 50χρονο αστυνομικό, η ιατροδικαστική εξέταση κατέγραψε ένα και μοναδικό τραύμα στο κεφάλι. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η βολίδα από το υπηρεσιακό του όπλο προκάλεσε διαμπερές και θανατηφόρο τραύμα, επιβεβαιώνοντας ότι ο θάνατός του επήλθε από πυροβολισμό που δέχθηκε στο κεφάλι.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη και προβληματισμό τόσο στη Δράμα όσο και στους κόλπους της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς πρόκειται για δύο εν ενεργεία στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. που βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας τραγωδίας με δραματική κατάληξη.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων αναμένεται να συμπληρώσουν την εικόνα των γεγονότων που οδήγησαν στο διπλό δράμα.