Γυναικοκτονία στη Δράμα: Συγκλονίζει η αδελφή της Αντιγόνης - «Ζήτησε απλά να ζήσει ελεύθερη»

Ένα ηχηρό μήνυμα έστειλε η αδελφή της Αντιγόνης, που δολοφονήθηκε με επτά μαχαιριές από τον σύζυγό της στη Δράμα, μιλώντας στους δημοσιογράφους στην κηδεία της 45χρονης.

«Σήμερα εκτός από την αδελφή μου θρηνούμε και όλες τις γυναίκες που έχουν χάσει τη ζωή τους με τον ίδιο τρόπο. Η αδελφή μου έχασε τη ζωή της από τον σύζυγό της. Κανένας άνθρωπος δεν αξίζει αυτό το τέλος. Η σιωπή σκοτώνει και η κακοποίηση δεν είναι ιδιωτική υπόθεση. Είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα που απαιτεί δράση και προστασία», τόνισε η αδελφή της Αντιγόνης εμφανώς φορτισμένη.



Πρόσθεσε δε: «Εύχομαι να μην υπάρξει άλλη γυναίκα στην ίδια κατάσταση με την αδελφή μου επειδή ζήτησε απλά να ζήσει ελεύθερη. Στη μνήμη της αδελφής μου και όλων των θυμάτων να ενεργοποιηθούμε και να σταθούμε δίπλα σε όλους όσους έχουν ανάγκη».



Πισώπλατες μαχαιριές, κανένα ίχνος πάλης

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για την οικογενειακή τραγωδία που συγκλόνισε τη Δράμα είναι ανατριχιαστικά. Η άτυχη γυναίκα έφερε συνολικά επτά τραύματα από μαχαίρι. Σύμφωνα με τα ευρήματα του ιατροδικαστή, ένα από τα χτυπήματα προκάλεσε διάτρηση της καρδιάς, ενώ τα υπόλοιπα τραύματα έπληξαν τους πνεύμονες και γειτονικούς ιστούς, οδηγώντας στον θάνατό της.



Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι όλα τα τραύματα εντοπίστηκαν στην πλάτη και στα πλάγια του σώματος, στοιχείο που εξετάζεται προσεκτικά από τις Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Παράλληλα, από την ιατροδικαστική εξέταση δεν προέκυψαν άλλες κακώσεις που να παραπέμπουν σε χτυπήματα με μεταλλικό αντικείμενο, ενώ δεν διαπιστώθηκαν ίχνη πάλης στο σώμα της 45χρονης αστυνομικού. Το εύρημα αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την ανασύνθεση των τελευταίων στιγμών πριν από το έγκλημα.

