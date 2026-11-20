«Δεν άξιζε στην ξαδέρφη μου και σε καμία γυναίκα να φύγει από τη ζωή με αυτό τον τρόπο. Το συζητάγαμε στο χωριό και λέγαμε ότι δεν έχουν τέλος οι γυναικοκτονίες. Αργότερα έμαθα ότι η γυναίκα που σκότωσε ο άντρας της ήταν η ξαδέρφη μου. Έχουμε υποστεί σοκ και δεν ξέρουμε πώς να το διαχειριστούμε», λέει στο FLASH, ξαδέρφη της 61χρονης Μαρίνας, που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της μέσα στο σπίτι τους στο Θησείο.

Η είδηση που αρχικά παρακολουθούσε ως ακόμη ένα τραγικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, τελικά μετατράπηκε μέσα σε λίγη ώρα σε έναν εφιάλτη, αφού το θύμα ήταν ένας δικός τους άνθρωπος.

«Η Μαρίνα δεν μεγάλωσε στο χωριό αλλά ερχόταν τα καλοκαίρια και τις γιορτές από τότε που ήταν παιδί, καθώς η οικογένειά της ζούσε στην Αθήνα. Ήταν μια εξαιρετική κοπέλα. Δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα είχε ένα τέτοιο τέλος», αναφέρει η ξαδέρφη της.

Η ίδια θυμάται και τον σύζυγο της 61χρονης, καθώς, όπως λέει, είχαν βρεθεί κάποιες φορές μαζί στο χωριό. Όμως τίποτα δεν προμήνυε την τραγική κατάληξη για τη Μαρίνα, όπως λέει η ίδια.

«Θυμάμαι και τον άντρα της. Κάποιες φορές είχαν έρθει μαζί στο χωριό, αλλά ποτέ δεν θα πήγαινε το μυαλό μου ότι θα μπορούσε να συμβεί ένα τέτοιο έγκλημα. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο στα μέρη μας», αναφέρει η ίδια.

Το τελευταίο αντίο στη Μαρίνα στον τόπο καταγωγής της

Η 61χρονη Μαρίνα Παπασωτηρίου έχασε τη ζωή της μέσα στο διαμέρισμα όπου διέμενε με τον σύζυγό της, στην οδό Αίθρας, στο Θησείο. Ο 63χρονος της προκάλεσε σοβαρά τραύματα σε όλο το σώμα της, ενώ η χαριστική βολή που της στέρησε τη ζωή ήταν ο στραγγαλισμός, σύμφωνα με τα ευρήματα του ιατροδικαστή.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (19/11), όταν ο ίδιος τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και ενημέρωσε ότι είχε χτυπήσει τη σύζυγό του και πως εκείνη δεν είχε τις αισθήσεις της.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, η άτυχη γυναίκα έφερε μώλωπες και κακώσεις στο πρόσωπο, στον θώρακα και σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Σε βάρος του 63χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειάς του. Ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου.

Το τελευταίο αντίο στη Μαρίνα θα πουν συγγενείς και φίλοι την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, στο χωριό Κατσαρού Ηλείας, εκεί όπου πέρασε τα παιδικά της καλοκαίρια και όπου πλέον επιστρέφει για την τελευταία της κατοικία.