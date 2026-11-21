Νέα δεδομένα για τη γυναικοκτονία στην Ακρόπολη προκύπτουν από την ιατροδικαστική εξέταση της 61χρονης γυναίκας, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την επίθεση που δέχθηκε από τον 63χρονο σύζυγό της.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η γυναίκα είχε υποστεί βαρύ ξυλοδαρμό πριν από τον θάνατό της. Στο σώμα της εντοπίστηκαν μώλωπες και τραύματα στο πρόσωπο και σε άλλα σημεία, ενώ διαπιστώθηκαν και ενδείξεις στραγγαλισμού στον λαιμό.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ορισμένες από τις κακώσεις εκτιμάται πως δεν προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης που της κόστισε τη ζωή, αλλά υπήρχαν ήδη. Το συγκεκριμένο στοιχείο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η 61χρονη να είχε υποστεί κακοποίηση και σε προγενέστερο χρόνο.

Τη Δευτέρα απολογείται ο 63χρονος

Ο 63χρονος έχει παραδεχθεί ότι σκότωσε τη σύζυγό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι οι μώλωπες και τα σημάδια στο σώμα της προκλήθηκαν όταν προσπάθησε να της κάνει καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.

Ο ίδιος φέρεται επίσης να υποστήριξε ότι η πράξη του έγινε «εν βρασμώ ψυχής», έπειτα από έντονο καβγά με τη σύζυγό του, ενώ επικαλέστηκε και ψυχιατρικά προβλήματα που, όπως ισχυρίστηκε, αντιμετώπιζε η 61χρονη.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία που να δείχνουν ότι είχαν προηγηθεί σοβαρά περιστατικά μεταξύ του ζευγαριού. Αντίστοιχα, οι μαρτυρίες από το περιβάλλον της γειτονιάς δεν κάνουν λόγο για γνωστό ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας ή συχνές εντάσεις.

Σε βάρος του 63χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, ενώ έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα στις 11:00.

Η κηδεία της 61χρονης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 12:00, στην Ηλεία.