Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, ο 63χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της γυναικοκτονίας στο Θησείο. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειας.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης, ο θάνατος της 61χρονης επήλθε ύστερα από σφοδρό ξυλοδαρμό και στραγγαλισμό. Η σορός της έφερε εκτεταμένους μώλωπες και τραύματα στο πρόσωπο, τον θώρακα και το υπόλοιπο σώμα, σημάδια στραγγαλισμού στον λαιμό, καθώς και κακώσεις διαφορετικών χρονικών περιόδων, τόσο πρόσφατες όσο και παλαιότερες.

Υπενθυμίζουμε ότι το έγκλημα ήρθε στο φως τα ξημερώματα της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου, όταν ο ίδιος ο 63χρονος επικοινώνησε με την Άμεση Δράση ομολογώντας τον ξυλοδαρμό της συζύγου του και περιμένοντας στον χώρο μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί για να τον συλλάβουν.

Κατά την προανάκριση, ο δράστης φέρεται να αποδέχθηκε ότι χτύπησε τη γυναίκα, προσπάθησε όμως να αποδώσει τα τραύματα στα πλευρά της στις προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) που, όπως υποστήριξε, της έκανε. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως επικαλέστηκε ότι έδρασε «εν βρασμώ ψυχής», ισχυριζόμενος ότι η 61χρονη αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, είχε συχνά έντονα ξεσπάσματα και λάμβανε ψυχιατρική παρακολούθηση.