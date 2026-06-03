Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Οι αποκαλύψεις για την εμμονική παρακολούθηση της Βασιλικής

Ολοένα περισσότερα στοιχεία βγαίνουν στο φως για την εφιαλτική καθημερινότητα που ζούσε η 39χρονη Βασιλική, που έπεσε νεκρή από τα χέρια του 41χρονου συζύγου της στην Καλαμάτα τα ξημερώματα της Δευτέρας (1/6).

Όπως ήδη έχουν δείξει πολλές μαρτυρίες από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον του θύματος, η Βασιλική βίωνε κακοποίηση από τον σύζυγό της σε καθημερινή βάση.

Ο 41χρονος φέρεται να την ξυλοκοπούσε, να την παρακολουθούσε στις εξωτερικές της δραστηριότητες -ακόμα και στη δουλειά της. Έδειχνε να τη ζήλευε παθολογικά, και δεν την άφηνε να έχει δική της ζωή ενώ είχε δημιουργήσει γύρω της έναν ασφυκτικό κλοιό, μέχρι τελικά να της αφαιρέσει τη ζωή με 45 μαχαιριές.

Χαρακτηριστικά είναι τα όσα αναφέρει στο ρεπορτάζ του ο Κώστας Παπαδόπουλος, τονίζοντας ότι ο 41χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης είχε θέσει τη σύζυγό του υπό εξονυχιστική παρακολούθηση, χρησιμοποιώντας ακόμα και τεχνικά μέσα.

GPS tracker στο όχημα της συζύγου του

Οι αστυνομικοί έχουν διαπιστώσει ότι ο 41χρονος είχε τοποθετήσει GPS tracker στο όχημα της συζύγου του, προκειμένου να ξέρει ανά πάσα στιγμή πού βρίσκεται και να καλύπτει κάθε βήμα της όταν έβγαινε από το σπίτι.

Ακόμα, ο ίδιος φέρεται να είχε τοποθετήσει «κοριούς», δηλαδή συσκευές ηχογράφησης, μέσα στο ίδιο το σπίτι που έμενε με την 39χρονη και τα δύο ανήλικα παιδιά τους, ώστε να γνωρίζει τι γίνεται, τις ώρες που αυτός βρισκόταν κάπου αλλού.

Η ΕΛΑΣ έχει εντοπίσει αυτά τα καταγραφικά συστήματα και έχει ξεκινήσει διαδικασία απομαγνητοφώνησης, προκειμένου να εντοπίσουν αν ο 41χρονος έχει ακούσει κάτι που μπορεί να πυροδότησε ακόμα περισσότερο την αρρωστημένη συμπεριφορά του και να τον οδήγησε στο στυγερό έγκλημα.

Θρήνος στην κηδεία

Το τελευταίο αντίο στην Βασιλική είπαν το απόγευμα της Τετάρτης (3/6), συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου. Σύμφωνα με το best-tv.gr, η κηδεία τελέστηκε σε κλίμα βαθιάς οδύνης στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο Κοιμητήριο της Καλαμάτας, με τους παρευρισκόμενους να μην μπορούν να πιστέψουν το τραγικό γεγονός.

Φωτό: best-tv.gr

Ένας ατέλειωτος εφιάλτης

Τον παρατεταμένο εφιάλτη που ζούσε η Βασιλική στα χέρια του 41χρονου συζύγου της, αποκαλύπτουν μαρτυρίες από το περιβάλλον της 39χρονης κοπέλας.

Η Βασιλική βίωνε κακοποίηση σε σταθερή βάση, τόσο σωματική όσο και ψυχολογική, με τον σύζυγό της να την ξυλοκοπεί συνεχώς, να την παρακολουθεί στις εξωτερικές της δραστηριότητες λόγω της φερόμενης ζήλιας του, να μην την αφήνει να έχει δική της ζωή και να έχει δημιουργήσει έναν ασφυκτικό κλοιό στην καθημερινότητά της μέχρι τελικά να της κόψει το νήμα της ζωής με 45 μαχαιριές.

Η 39χρονη είχε εκμυστηρευτεί σε φίλους της στα μαθήματα χορού που παρακολουθούσε, ότι ο σύζυγός της την κακοποιεί, και εκείνοι προχώρησαν σε καταγγελία τον Νοέμβριο του 2025. Όμως όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι του ζευγαριού, φέρονται να είδαν μια ήρεμη οικογενειακή σκηνή μεταξύ της 39χρονης και των παιδιών της, με απόντα τον 41χρονο, και την ίδια να φοβάται να αποκαλύψει την κόλαση που βίωνε.

«Ήθελε να χωρίσει»

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει το MEGA, η Βασιλική αρκετές φορές έφτανε στα πρόθυρα της καταγγελίας, ωστόσο ο φόβος τελευταία στιγμή την έκανε να διστάζει. Στο ίδιο πλαίσιο, σκεφτόταν να κινήσει διαδικασία διαζυγίου και λίγο καιρό πριν τη στυγνή γυναικοκτονία, η 39χρονη επισκέφτηκε μία δικηγόρο στην Καλαμάτα και της φανέρωσε τι της συνέβαινε.

«Πριν από 20 περίπου ημέρες, ήρθε στο γραφείο μου στην Καλαμάτα, μετά από καθορισμένο ραντεβού και μου διηγήθηκε όλη την κατάσταση. Την πολύ κακή σχέση που είχε με τον δολοφόνο και τότε σύζυγό της. Μου εξέφρασε την επιθυμία της να χωρίσει. Μου είπε πως είναι στο απροχώρητο η κατάσταση», τόνισε η δικηγόρος, μιλώντας στο «Live News».

«Την χτυπούσε στο κεφάλι για να μην φαίνεται»

«Μάλιστα, ήταν χτυπημένη. Είχε μια μελανιά στην αριστερή κνήμη. Και τη ρώτησα πώς το έπαθε και δεν μου είπε. Και της λέω κι εγώ κουνώντας το κεφάλι: «Έπεσες από τη σκάλα ε; Και δεν μίλησε», ανέφερε η δικηγόρος.

«Μου περιέγραψε, καταρχάς, σωματική βία από όταν ήταν έγκυος. Τη χτυπούσε και την κλοτσούσε από όταν ήταν έγκυος. Και μου έλεγε ότι πολλές φορές την είχε χτυπήσει στο κεφάλι για να μη φαίνεται. Στα μαλλιά ας πούμε, στο τριχωτό της κεφαλής».

«Σχετικώς με την ψυχολογική βία, την έβριζε και την απειλούσε ότι: ‘Θα φύγεις από το σπίτι εσύ, αλλά δεν θα πάρεις ούτε θα βλέπεις τα παιδιά’. Αυτό ήταν ο φόβος της ο μεγάλος. Που δεν ήθελε να αφήσει τα παιδιά. Και τελικά δεν τα άφησε. Μου είπε πως δεν είχε κανέναν για υποστήριξη», σημείωσε η δικηγόρος.

«Γνώριζα και έναν ξαδελφό της, συμπτωματικά, τον οποίο ρώτησα και μου επιβεβαίωσε ότι και τη χτύπαγε και την ήλεγχε. Ήταν πραγματικά φυλακισμένη».