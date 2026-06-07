Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Οι αντιφάσεις που έπεσε ο 41χρονος και ο κατεστραμμένος «κοριός»

Διαφοροποιήσεις σε σχέση με όσα είχε υποστηρίξει προανακριτικά ανέδειξε η χθεσινοβραδινή απολογία του 41χρονου, για την δολοφονία της 39χρονης συζύγου του στην Καλαμάτα.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την απολογία του, ο 41χρονος πήρε τον δρόμο για τη φυλακή, ενώ σε βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία, παράβαση του νόμου περί όπλων, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Όπως έγινε γνωστό, ο δικηγόρος του 41χρονου αποκάλυψε ότι το μοιραίο βράδυ προηγήθηκε καυγάς του ζευγαριού που ξεκίνησε από την σύζυγο και είχε ως αποτέλεσμα τη δολοφονία της, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με όσα φέρεται να είχε υποστηρίξει στην αρχή, λέγοντας πως η γυναίκα ήταν αυτή που επιτέθηκε πρώτη.

Ερωτήματα για το αιματοβαμμένο ρελέ

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, κηλίδες αίματος εντοπίστηκαν στον διακόπτη ηλεκτροδότησης του διαμερίσματος, με τον 41χρονο να έχει υποστηρίξει αρχικά ότι η σύζυγός του είχε κατεβάσει τον διακόπτη.

Στην απολογία του ωστόσο ισχυρίστηκε ότι έπεσε ξαφνικά το ρελέ κατά τη διάρκεια του καβγά, με τον ίδιο στη συνέχεια να υποστηρίζει πως το επανάφερε και έτσι προέκυψε το αίμα στο σημείο.

Σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δεν έχει ζητήσει μια συγγνώμη, ο δικηγόρος του απάντησε ότι τώρα έχει αρχίσει ο εντολέας του να αντιλαμβάνεται τι έκανε, ενώ χαρακτηριστικά είπε ότι η ανακρίτρια με πολύ μεγάλη δυσκολία κατάφερε να επικοινωνήσει μαζί του κατά τη χθεσινή απολογία.

Κατέστρεψε τον «κοριό» πριν το έγκλημα

Για τις παρακολουθήσεις των κινήσεων της 39χρονης από τον ίδιο υποστήριξε ότι οι παρακολουθήσεις της 39χρονης τις έκανε για να συσσωρευτεί υλικό και να μπορέσει δικαστικά να διεκδικήσει την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών στο μέλλον.

Τόνισε ότι ο γάμος είχε διαρραγεί από πέρυσι το καλοκαίρι, ενώ αρνήθηκε ότι έχουν βάση οι καταγγελίες για κακοποίηση.

Ακόμη, ο 41χρονος παραδέχθηκε ότι το βράδυ πριν από τη δολοφονία κατέστρεψε τη συσκευή καταγραφής ήχου (κοριό) που χρησιμοποιούσε, κάτι που οδηγεί τις Αρχές στην εκτίμηση ότι η πράξη δεν ήταν αποτέλεσμα μιας στιγμιαίας έκρηξης, αλλά είχε προηγηθεί προετοιμασία.

Το χρονικό της γυναικοκτονίας

Λίγο πριν από τις 02:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας, η ΕΛ.ΑΣ. δέχθηκε τηλεφωνικές καταγγελίες από πολίτες για γυναικείες φωνές που καλούσαν σε βοήθεια από διαμέρισμα δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας, στη συμβολή των οδών Βασιλέως Όλγας και Κανάρη.

Αστυνομικοί έσπευσαν άμεσα στο σημείο. Κατά την άφιξή τους βρήκαν έξω από το διαμέρισμα ενοίκους της πολυκατοικίας, οι οποίοι ανέφεραν ότι λίγο νωρίτερα είχαν ακουστεί γυναικείες φωνές, οι οποίες στη συνέχεια σταμάτησαν. Παράλληλα, κανείς δεν απαντούσε στα χτυπήματα στην πόρτα.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα, ο 41χρονος σύζυγος άνοιξε την πόρτα, έχοντας αίματα πάνω του. Η 39χρονη εντοπίστηκε νεκρή στην κρεβατοκάμαρα, δίπλα στο κρεβάτι, με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το μαχαίρι βρέθηκε τοποθετημένο στο αριστερό χέρι της γυναίκας, ενώ η ίδια ήταν δεξιόχειρας.

Όπως διαπιστώθηκε από την ιατροδικαστική, ο 41χρονος δολοφόνησε την 39χρονη με 45 απανωτές, διαδοχικές μαχαιριές, με τις περισσότερες από αυτές να είναι τη στιγμή που το θύμα είχε πέσει στο πάτωμα.