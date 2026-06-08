Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Στην αδερφή της 39χρονης Βασιλικής η προσωρινή επιμέλεια των παιδιών

Η αδερφή της 39χρονης Βασιλικής, η οποία δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στην Καλαμάτα σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο, αναμένεται να αναλάβει την προσωρινή επιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών της οικογένειας, μετά την προφυλάκιση του 41χρονου δράστη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του pelop.gr, η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί τις επόμενες ημέρες από την αρμόδια εισαγγελέα, ενώ μέχρι τότε τα δύο παιδιά παραμένουν σε προστατευμένο περιβάλλον στο νοσοκομείο Καλαμάτας, υπό τη συνεχή επίβλεψη παιδοψυχολόγων.

Η αδερφή της δολοφονημένης γυναίκας αποτελεί το μοναδικό μέλος από την οικογένεια της μητέρας που βρίσκεται σε άμεση επαφή με τα παιδιά. Πηγές με γνώση της κατάστασης αναφέρουν ότι η γυναίκα προσπαθεί να διαχειριστεί το σοκ της τραγωδίας και να σταθεί δίπλα στα ανίψια της σε μια εξαιρετικά δύσκολη συνθήκη.

«Προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της και να συνεχίσει για τα παιδιά. Είναι διαρκώς στο πλευρό τους στο νοσοκομείο και είναι το μόνο πρόσωπο που τους επιτρέπεται να τα βλέπει», σημειώνει άτομο από το οικογενειακό περιβάλλον.

Υπό προστασία τα παιδιά - Προσωρινή στέγη από Δήμο και Εκκλησία

Αναφέρεται, μάλιστα πως τα δύο παιδιά είναι καλά στην υγεία τους, ωστόσο παραμένουν σε καθεστώς αυξημένης προστασίας, με τις αρχές και τους ειδικούς να χειρίζονται με ιδιαίτερη προσοχή την ψυχολογική τους προσέγγιση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα ανήλικα γνωρίζουν ότι η μητέρα τους δεν βρίσκεται εν ζωή, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει ακόμη πλήρης ενημέρωση για τον ρόλο του πατέρα στην τραγική υπόθεση. Η διαδικασία ενημέρωσης γίνεται σταδιακά, αποκλειστικά με τη συνδρομή ειδικών, λόγω της ιδιαίτερης ψυχολογικής βαρύτητας.

Με τη συμβολή του Δήμου Καλαμάτας και της Εκκλησίας, έχει ήδη εξασφαλιστεί προσωρινός χώρος διαμονής τύπου Airbnb, όπου θα μπορέσουν να φιλοξενηθούν τα παιδιά μαζί με τη θεία τους, εφόσον της ανατεθεί επίσημα η επιμέλεια. Η λύση αυτή αφορά το πρώτο μεταβατικό διάστημα μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο, ενώ σε δεύτερη φάση εξετάζεται η μετεγκατάσταση της θείας με τα παιδιά στον τόπο κατοικίας της, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα πιο σταθερό περιβάλλον διαβίωσης.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ξεκινήσει διεργασίες για την εξασφάλιση σταθερής εργασίας για τη θεία, ώστε να μπορέσει να στηρίξει μακροπρόθεσμα τη φροντίδα των ανηλίκων.

Απαγόρευση επικοινωνίας με την οικογένεια του δράστη

Την ίδια ώρα, έχει αποφασιστεί η απαγόρευση κάθε επικοινωνίας των γονέων του 41χρονου με τα δύο εγγόνια τους. Η απόφαση έρχεται στον απόηχο των δημόσιων τοποθετήσεών τους, αλλά και της απολογίας του κατηγορούμενου, ο οποίος φέρεται να επιχείρησε να μεταθέσει ευθύνες στη σύζυγό του.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην οικογένεια της Βασιλικής, αλλά και βαθιά αναστάτωση στην τοπική κοινωνία της Καλαμάτας.