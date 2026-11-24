Διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέα για την υπόθεση του 63χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία της συζύγου του στο Θησείο, τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής.

Πλέον ο κατηγορούμενος οδηγείται σε κατ οίκον περιορισμό μέχρι να ληφθεί απόφαση από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο εντός πέντε ημερών

Κατά πληροφορίες η ανακριτρια είχε την άποψη ότι πρέπει να τεθεί σε κατ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, ενώ ο εισαγγελέας να προφυλακιστεί.

Ο ίδιος σύμφωνα με πληροφορίες αρνήθηκε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση που του αποδίδεται με την υπεράσπιση του να κάνει λόγο για θανατηφόρα σωματική βλάβη από αμέλεια.

Η έξοδος του 63χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία της συζύγου του στο Θησείο από την Ευελπίδων μετά την απολογία του.

Βίντεο: Νεφέλη Λυμπέρη pic.twitter.com/JBN5LYyAWW — Flash.gr (@flashgrofficial) November 24, 2026

Κατά τις ίδιες πηγές υποστήριξε ότι ο διαπληκτισμός προέκυψε όταν η σύζυγός του του επιτέθηκε λόγω των ψυχολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει.

Δήλωσε μάλιστα συντετριμμένος, υποστηρίζοντας ότι έχει περάσει 39 χρόνια παντρεμένος με τη σύζυγό του.

Για τα περιστατικά του εγκλήματος ανέφερε ότι την Παρασκευή, η σύζυγός του ήταν σε κρίση, σε μανία και ο ίδιος προσπαθούσε να τη σταματήσει, υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν σε άμυνα.

“Προσπάθησα να τη σταματήσω, κυρίως για το δικό της καλό. Δεν υπάρχει στραγγαλισμός ούτε απόφραξη αερίων οδών, ο θάνατος επήλθε από το χτύπημα στο στέρνο και την πίεση στο ίδιο σημείο στον τοίχο” φέρεται να ανέφερε.