Γυναικοκτονία στον Βόλο: Στον ανακριτή την Τρίτη ο 40χρονος– Πού θα ανατεθεί η επιμέλεια των παιδιών

Την Τρίτη (26/8) αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί για τη δολοφονία της 36χρονης συζύγου του ο 40χρονος καθ’ ομολογίαν γυναικοκτόνος του Βόλου, που συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου.

Αξίζει να σημειωθεί πως το πρωί της Κυριακής εμφανίστηκε στον εισαγγελέα, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για αύριο στις 10:00 το πρωί, ενώ διώκεται για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά θύματος ενδιοικογενειακής βίας.

Την ίδια ώρα ο συζυγοκτόνος δήλωσε αμετανόητος με τα πρώτα λόγια, που φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, που τον συνέλαβαν σ’ ένα εγκαταλελειμμένο οικόπεδο, 200 μέτρα από το σπίτι του να είναι «καλά της έκανα… Αυτό της άξιζε. Με απατούσε».

Στο μεταξύ, δόθηκε παραγγελία από την εισαγγελία να γίνει κατεπείγουσα και κατά προτεραιότητα κοινωνική έρευνα από το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου για τα ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, προκειμένου να διαπιστωθεί εντός της εβδομάδας πού θα ανατεθεί η επιμέλειά τους.

Μετανιώνει μεν αλλά...

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο 40χρονος γυναικοκτόνος δηλώνει μετανιωμένος πλέον για την αποτρόπαια πράξη του αν και εξακολουθεί να επιρρίπτει ευθύνες στο θύμα του λόγω της «προκλητικής» συμπεριφοράς της.

«Είναι προφανώς μεταμελημένος, μετανιωμένος και συντετριμμένος γιατί σκότωσε με τα ίδια του τα χέρια μια γυναίκα που αγάπησε και με την οποία δημιούργησε οικογένεια και έφερε στον κόσμο τέσσερα παιδιά» είπε ο δικηγόρος του Βασίλης Νουλέζας στο δελτίο ειδήσεων του Star το βράδυ της Κυριακής.

Ερωτηθείς σχετικά με τα πρώτα λόγια που φέρεται να είπε ο γυναικοκτόνος στους αστυνομικούς, ότι «με απάτησε, θόλωσα, τη σκότωσα και δεν μετανιώνω», ο κ. Νουλέζας δήλωσε πως ο 40χρονος ισχυρίστηκε πως έφθασε στο έγκλημα διότι τον εξόργισε η φερόμενη ομολογία της 36χρονης συζύγου του για τον νέο της σύντροφο.

«Ίσως τον εξόργισε η προκλητική συμπεριφορά της»

«Η ανακοίνωση μιας είδησης που αφορά την ερωτική συναισθηματική ζωή, η επιλογή της και ίσως -κατά τρόπον τινά- η προκλητική συμπεριφορά της όσον αφορά τον καινούριο σύντροφο της ζωής της, τον εξόργισε, έχασε την ψυχραιμία του, - χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία να αφαιρείς ανθρώπινη ζωή - και διέπραξε αυτό το φρικτό ειδεχθές έγκλημα», είπε συγκεκριμένα.

Σχετικά με το ψυχιατρικό υπόβαθρο του 40χρονου, τόνισε ότι η νοσηλεία του κατά το παρελθόν μάλλον ήταν ακούσια, κατόπιν αιτήσεως και της συζύγου του. Δήλωσε ωστόσο, ότι επιφυλάσσεται επί του παρόντος ως προς τη συγκεκριμένη πληροφορία. «Επιφυλάσσομαι διότι δεν θέλω να δώσω μία ανακριβή είδηση. Το δυστύχημα είναι ότι χάθηκε μια πολύ νέα γυναίκα», είπε.

«Πραγματικά και εγώ ως άνθρωπος είμαι συγκλονισμένος και συντετριμμένος» δήλωσε τέλος ο κ. Νουλέζας, ο οποίος συμπλήρωσε πως είπε στον 40χρονο ότι «θα έπρεπε να είχε δείξει ψυχραιμία και αν χρειαζόταν να γύριζε σελίδα στη ζωή του, χωρίς να φτάσει σε πράξη βίας την οποία αποδοκιμάζω».

Οργή από την ενήλικη κόρη του δράστη

«Έχει πεθάνει και αυτός, όπως και η μητέρα μου», φέρεται να είπε σε δημοσιογράφους εφημερίδας του Βόλου, η ενήλικη κόρη του δράστη. Δήλωσε, πως νιώθει οργή γι’ αυτό που έκανε ο πατέρας της, ότι θέλει να τον συναντήσει και να του πει: «Ντροπή σου».

Σύμφωνα με μαρτυρίες περιοίκων επρόκειτο για μία προβληματική οικογένεια, με διαρκείς εντάσεις, ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν είχε καταγγελθεί στις Αρχές μέχρι και την ημέρα της δολοφονίας, κανένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.