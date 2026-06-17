Γυναικοκτονίες: Συγκέντρωση έξω από τη ΓΑΔΑ – «Δεν είναι οικογενειακές τραγωδίες, είναι εγκλήματα»

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής πραγματοποίησε το απόγευμα της Τετάρτης (17/6) η «Πρωτοβουλία Κατά των Γυναικοκτονιών», μετά και τη νέα γυναικοκτονία στη Δράμα. Οι συμμετέχοντες ζητούν την αναγνώριση του προβλήματος στις πραγματικές του διαστάσεις, την πρόληψη μέσω της εκπαίδευσης και ουσιαστικά μέτρα για την προστασία των γυναικών.



Όπως επισημαίνουν διαδηλώτριες που έλαβαν μέρος στην κινητοποίηση, από την αρχή του έτους έχουν καταγραφεί επτά γυναικοκτονίες, γεγονός που, όπως τονίζουν, αναδεικνύει την ανάγκη για μια συνολική κοινωνική και θεσμική απάντηση.



Η Αναστασία Κολιομήτη, από την «Πρωτοβουλία Κατά των Γυναικοκτονιών» και το Σωματείο Γυναικείων Δικαιωμάτων «ΜΩΒ», υπογράμμισε ότι «ένας άντρας δεν γίνεται γυναικοκτόνος από τη μια μέρα στην άλλη», αλλά ότι το φαινόμενο συνδέεται με βαθύτερες κοινωνικές αντιλήψεις και πρότυπα που διαμορφώνονται από μικρή ηλικία.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΕΓΑΚΗΣ/FLASH.GR

Όπως ανέφερε, σημαντικό ρόλο έχει η εκπαίδευση των παιδιών και των εφήβων, σημειώνοντας ότι η απουσία συστηματικής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και εκπαίδευσης στην ισότητα αφήνει χώρο σε πατριαρχικά στερεότυπα. «Όταν δεν υπάρχει μάθημα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και ισότητας στα σχολεία, όπως υπάρχει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, τότε θα έχουμε και γυναικοκτονίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Μία ακόμη διαδηλώτρια τόνισε την ανάγκη να χρησιμοποιούνται οι σωστοί όροι, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για «γυναικοκτονία» και όχι για «οικογενειακό δράμα» ή «οικογενειακή τραγωδία». Όπως εξήγησε, η γυναικοκτονία αποτελεί το τελευταίο στάδιο μιας σειράς βίαιων συμπεριφορών και πράξεων που προηγούνται.



Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο ζήτημα της οπλοκατοχής, θέτοντας ερωτήματα για τις περιπτώσεις όπου άτομα με πρόσβαση σε όπλα προχωρούν σε εγκληματικές πράξεις μέσα στο οικογενειακό τους περιβάλλον.



Οι συμμετέχοντες κάλεσαν ολόκληρη την κοινωνία, γυναίκες και άνδρες, να κινητοποιηθεί, τονίζοντας ότι η αντιμετώπιση των γυναικοκτονιών δεν αφορά μόνο τις γυναίκες, αλλά αποτελεί ζήτημα που αφορά όλους.