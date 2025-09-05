Γυρίσαμε στο «σεμνά και ταπεινά»

Ο Μητσοτάκης ανεβαίνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη και για το τι σημαίνει η παρουσία του σε αυτήν τη ΔΕΘ δε χρειάζεστε εμένα για να σας το εξηγήσω.

Άλλωστε οι... κακοτοπιές νωρίς - νωρίς έγιναν γνωστές στην πρωθυπουργική έδρα που με τα λίγα που ξέρω, καταλαβαίνω ότι έχει προσέξει και την παραμικρή λεπτομέρεια που μπορεί να χαλάσει το περιεχόμενο των όσων θα ανακοινώσει το Σάββατο στην ομιλία του προς τους παραγωγικούς φορείς.

Το 2004 ο Κώστας Καραμανλής ως πρωθυπουργός συγκαλεί το υπουργικό Συμβούλιο και λέει στους υπουργούς του την περίφημη φράση: «Σεμνά και ταπεινά».

Πέρασαν 21 χρόνια από τότε, η φράση ακούστηκε δεξιά και αριστερά σποραδικά και να που ήρθε ξανά η ώρα να πάρει «σάρκα και οστά», σε εντελώς ελεύθερη μετάφραση.

Το Μαξίμου έχει στείλει τα μηνύματά του: Απαγορεύονται υπερβολές. Τι εστί υπερβολές;

Τα μπουζούκια; Μα, έχουν τελειώσει εδώ και χρόνια. Τα μπαράκια; Και αυτά ατόνησαν τα τελευταία χρόνια γιατί εκεί έξω υπάρχουν ακόμα «αγανακτισμένοι». Οπότε τι μένει;

Κάποια κομματικά και επιχειρηματικά τραπεζώματα που και αυτά δεν θα γίνουν απ' ότι έμαθα γιατί υπουργοί, βουλευτές και λοιποί δεν θέλουν να βγουν σε κανένα instagram να τρώνε σε μαγαζί όπου η χωριάτικη έχει πάνω από 10 ευρώ.

Με αυτά και με τα άλλα και με το επιχείρημα ότι υπάρχει το πένθος για το αδόκητο χαμό του Απόστολου Βεσυρόπουλου όσοι ανέβουν Θεσσαλονίκη θα είναι εξαιρετικά μαζεμένοι.

Όλα καλά μέχρι εδώ. Αρκεί να αποφεύγονται οι υπερβολές.