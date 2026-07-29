Γύθειο: Νεκρός πυροσβέστης από παθολογικά αίτια

Την τελευταία του πνοή άφησε αξιωματικός της Πυροσβεστικής στο Γύθειο, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων για την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Κατά πληροφορίες, πρόκειται για βαθμοφόρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γυθείου.

Ο αξιωματικός βρισκόταν στο πεδίο των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς, όταν παρουσίασε πρόβλημα υγείας.

Το Πυροσβεστικό Σώμα εξέδωσε ανακοίνωση για το θλιβερό συμβάν «εν ώρα καθήκοντος». Όπως αναφέρει, «κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης, στον Αγερανό Γυθείου, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς, ένας πυροσβέστης. Αφού παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. μεταφέρθηκε στο Γ.Ν. Σπάρτης και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος συναδέλφου μας».