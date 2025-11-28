H ADEL «έπνιξε» τη Μυτιλήνη - Πλημμύρες και σφοδρό χαλάζι «άσπρισαν» τους δρόμους

Μια ιδιαίτερα έντονη χαλαζόπτωση έπληξε γύρω στις 2 το μεσημέρι σήμερα, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, τη Μυτιλήνη και πολλές περιοχές της Λέσβου, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα σε δρόμους, επιχειρήσεις και σχολεία. Το φαινόμενο σημειώθηκε σε μια από τις εμπορικές ημέρες του έτους, τη Black Friday, δημιουργώντας επιπλέον ταλαιπωρία για εμπόρους και καταναλωτές.

Πλημμυρισμένα καταστήματα

Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Μυτιλήνης, Νίκο Καρασάββα, το χαλάζι οδήγησε στο φράξιμο φρεατίων και την άμεση συσσώρευση υδάτων. Αποτέλεσμα ήταν να πλημμυρίσουν αρκετά καταστήματα στην οδό Ερμού, την ώρα μάλιστα που η κίνηση στην αγορά ήταν αυξημένη.

Οι εργαζόμενοι βγήκαν έξω με τις σκούπες για να καθαρίσουν και ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Παναγιώτης Χριστόφας, έσπευσε στο σημείο.

Όπως ανακοινώθηκε, μάλιστα, από τον δήμο Μυτιλήνης, εκτάκτως, λόγω των καιρικών συνθηκών, δεν θα λειτουργήσουν σήμερα το Εσπερινό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις, το Εσπερινό ΕΠΑΛ και το Σχολείο 2ης Ευκαιρίας στη Μυτιλήνη.

Δυτική Λέσβος: Δρόμοι καλυμμένοι από χαλάζι

Στη Δυτική Λέσβο, η χαλαζόπτωση έπληξε κυρίως Καλλονή, Φίλια και Σκαλοχώρι, όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Αντρέας Αξής.

Τα νερά συνεχίζουν να κατεβαίνουν από τα χωράφια, δημιουργώντας δυσκολίες στο οδικό δίκτυο και αυξημένο κίνδυνο για τους οδηγούς.

Ο ποταμός Τσικνιάς στην Καλλονή έχει ήδη «ανέβει» στα δύο μέτρα, βάζοντας σε συναγερμό τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας. Περιφέρεια και Δήμοι βρίσκονται σε απόλυτη επιφυλακή, με σαφείς προειδοποιήσεις: Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. Μείνετε μακριά από ρέματα. Προσοχή σε δρόμους με λιμνάζοντα ύδατα.