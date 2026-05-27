H American Airlines φέρνει ταχύτατο WiFi στις πτήσεις της μέσω της Starlink

Η American Airlines ανακοίνωσε μια σημαντική αναβάθμιση της επιβατικής εμπειρίας στα αεροσκάφη της, επιλέγοντας τη δορυφορική υπηρεσία Starlink της SpaceX για πάροχο του ασύρματου internet την ώρα της πτήσης (in-flight Wi-Fi). Η εταιρεία θα εγκαταστήσει την τεχνολογία Starlink σε περισσότερα από 500 αεροσκάφη της, ξεκινώντας από το πρώτο τρίμηνο του 2027. Η συνεργασία αυτή θα φέρει τις υψηλές ταχύτητες του Starlink στους επιβάτες που θα ταξιδεύουν τους επόμενους μήνες.

— americanair (@AmericanAir) May 26, 2026



Η τεχνολογία Starlink και το Aero Terminal

Το Starlink χρησιμοποιεί ένα δίκτυο χιλιάδων δορυφόρων χαμηλής τροχιάς (Low Earth Orbit) που παρέχουν broadband internet ικανό να υποστηρίξει streaming, online gaming, video-κλήσεις και ακόμη και επαγγελματικές συναντήσεις μέσω σχετικών εργαλείων. Το Aero Terminal της Starlink, που θα εγκατασταθεί σε κάθε αεροσκάφος, υποστηρίζει μέχρι 1 Gbps ανά κεραία, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα πολλές συσκευές και με αρκετά υψηλές ταχύτητες.

Η χαμηλή χρονοκαθυστέρηση που υποστηρίζει το δίκτυο της SpaceX σημαίνει ότι οι επιβάτες θα απολαμβάνουν τα πάντα όπως και στη σύνδεση του σπιτιού ή του γραφείου τους και θα μπορούν να έχουν και άμεση επαφή με τους συνεργάτες ή τα αγαπημένα τους πρόσωπα.



Εφαρμογή στο στόλο της American Airlines

Η εγκατάσταση θα καλύψει μεγάλο μέρος των αεροσκαφών της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των Airbus A321neo και A321XLR που μπαίνουν στο στόλο το επόμενο διάστημα. Η American Airlines δεν έχει στις άμεσες προθέσεις της να αλλάξει παρόχους για τα μεγαλύτερα αεροσκάφη της από την Boing, τα οποία χρησιμοποιούν συνδυασμό υπηρεσιών Viasat και Panasonic. Η αεροπορική υποσχέθηκε ότι το Starlink θα επιτρέψει άνετο streaming, browsing και επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο για όλες τις εγχώριες και διεθνείς διαδρομές μικρής διάρκειας.



Η θέση της American στην αγορά του in-flight Wi-Fi

Η American Airlines γίνεται έτσι η τελευταία μεγάλη αεροπορική που επιλέγει τη λύση του Starlink, μετά από τις United, Southwest, Alaska Airlines, Emirates, British Airways και Qatar Airways, με πάνω από 20 αεροπορικές να έχουν ήδη συμβόλαιο με την εταιρεία του Ίλον Μασκ. Τον Ιανουάριο, η American εισήγαγε δωρεάν το in-flight Wi-Fi για τα μέλη του προγράμματος τακτικών επιβατών της, ακολουθώντας κινήσεις ανταγωνιστών όπως η United και η Delta.