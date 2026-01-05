H ανακοίνωση της οικογένειας του Γιώργου Παπαδάκη - Πού και πότε θα γίνει η κηδεία

Σε ανακοίνωσή της η οικογένεια του Γιώργου Παπαδάκη αναφέρει ότι το τελευταίο αντίο στον γνωστό δημοσιογράφο θα πουν συγγενείς, συνάδελφοι δημοσιογράφοι και φίλοι την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

Η ανακοίνωση της οικογένειας του Γιώργου Παπαδάκη

Η οικογένεια του Γιώργου Παπαδάκη εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες σε όλους όσοι στέκονται δίπλα της αυτές τις δύσκολες ώρες, δείχνοντας κατανόηση, συμπαράσταση και σεβασμό στο πένθος της.



Η κηδεία του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού θα τελεστεί την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, στις 10:30, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, Δήμου Χαλκιδέων.



Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί όσους το επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του με δωρεά στους παρακάτω οργανισμούς:



«Το Εργαστήρι» – Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία



Τράπεζα: Alpha Bank



ΙΒΑΝ: GR 2501 4050 3050 300 200 200 1379



Δικαιούχος: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «Το Εργαστήρι»





«Το Χαμόγελο του Παιδιού»



Τράπεζα: Alpha Bank



ΙΒΑΝ: GR4201404410441002101062962



Δικαιούχος: Το Χαμόγελο του Παιδιού



Σας ευχαριστούμε για την αγάπη, τη διακριτικότητα και τον σεβασμό με τον οποίο περιβάλλετε την οικογένειά μας.



Η σύζυγος

Τίνα



Τα παιδιά

Κωνσταντίνος, Ιάσωνας, Φοίβος



Τα εγγόνια

Γιώργος και Αλέξανδρος