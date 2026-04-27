H Apple ετοιμάζει κάτι ξεχωριστό για την οθόνη του επετειακού μοντέλου iPhone

Το 2027 θα φτάσουμε στα 20 χρόνια από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του πρώτου iPhone, με την Apple να ετοιμάζει, σύμφωνα με νέα φήμες, μια ιδιαίτερη έκδοση που θα ονομαστεί φιλικά ως “iPhone 20” ή 20th anniversary iPhone. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της πρωτοβουλίας είναι η ένταξη ενός quad curved display, δηλαδή ενός πάνελ που “τυλίγεται” γύρω από και τις τέσσερις άκρες της συσκευής.



Τι σημαίνει το quad curved display

Το quad curved πάνελ είναι μια παραλλαγή της τεχνολογίας curved OLED, όπου η οθόνη δεν έχει απλά καμπύλα πλευρικά περιθώρια, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που δεν έχει σχεδόν καθόλου περιθώρια. Σύμφωνα με leaker, η Apple συνεργάζεται με τη Samsung για την ανάπτυξη ενός στρώματος στο πίσω τμήμα της οθόνης που θα βελτιώσει τη φωτεινότητα και το πάχος της, ενώ η ακτίνα καμπύλωσης στις γωνίες θα είναι σχεδιασμένη από την ίδια την Apple.



Στόχος: all screen και χωρίς cutouts

Πέρα από την καμπύλη, η 20th anniversary έκδοση φαίνεται να στοχεύει σε μια φιλοσοφία “all screen” με όσο το δυνατόν λιγότερα ορατά στοιχεία. Υπολογίζεται πως θα έχουμε κάμερες κάτω από την οθόνη, πιθανώς περιορισμένα ή πλήρως αποκρυμμένα οπτικά στοιχεία και ακόμη και haptic πλήκτρα αντί φυσικών κουμπιών. Αν η Apple καταφέρει να συνδυάσει το quad curved πάνελ με τελείως καθαρό μπροστινό τμήμα, η συσκευή θα μπορέσει να δώσει στο iPhone μια ανανέωση που δεν έχουμε δει από τον αρχικό “all glass” σχεδιασμό του 2007.



Τι πρέπει να προσέξουμε

Όπως σε όλες τις φήμες, δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ανακοίνωση για το αν θα γίνει πλήρως πραγματικότητα η quad curved σχεδίαση ή αν θα εφαρμοστεί μόνο σε μια προηγμένη έκδοση. Οι πληροφορίες δείχνουν όμως ότι η Apple εξακολουθεί να δοκιμάζει τέτοιου είδους πανέλ, με πιθανότητα να δούμε τουλάχιστον ένα βήμα προς το edge to edge design στην πορεία των επόμενων iPhone.