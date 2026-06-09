H Apple φαίνεται πως εγκαταλείπει τα σχέδια για διάδοχο του Apple Vision Pro

Οι τελευταίες αναφορές θέλουν την Apple να έχει «παγώσει» κάθε σχέδιο για διάδοχο του Vision Pro, την ώρα που διαρρέουν εικόνες μιας μαύρης έκδοσης του υπάρχοντος headset.

Διαρροές για μαύρο Vision Pro

Ιστοσελίδες του εξωτερικού μεταφέρουν εικόνες που δείχνουν ένα Vision Pro σε μαύρο χρώμα, με πιο σκούρα φινιρίσματα στην κεφαλή, καλώδιο τροφοδοσίας και περιμετρικό πλαίσιο. Δεν είναι σαφές αν πρόκειται για κανονικό χρώμα που προοριζόταν για κυκλοφορία ή για εσωτερικό πρωτότυπο που τελικά εγκαταλείφθηκε. Οι φήμες για πιο σκούρα headset κυκλοφορούν ήδη από το 2025, με πρωτότυπα εξαρτήματα να εμφανίζονται σε διαρροές κατά καιρούς, χωρίς όμως να επιβεβαιώνονται επίσημα από καμία πηγή.

Apple vison pro black color did you like? pic.twitter.com/J9JIYhbWmq — pipfix (@LusiRoy8) June 3, 2026

Αναφορές για ακύρωση των Vision Pro 2 / Vision Air

Παράλληλα, ο αναλυτής Ming Chi Kuo φέρεται να έχει αναθεωρήσει πλήρως τον χάρτη πορείας της Apple στον χώρο των headsets, αφαιρώντας κάθε διάδοχο του Vision Pro από το πλάνο. Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, η εταιρεία έχει σταματήσει την ανάπτυξη τόσο ενός Vision Pro 2 όσο και ενός ελαφρύτερου, φθηνότερου μοντέλου τύπου «Vision Air». Προηγούμενα ρεπορτάζ ανέφεραν ότι η ομάδα ανάπτυξης του Vision Pro έχει διαλυθεί και τα στελέχη έχουν μεταφερθεί σε άλλα projects, μετά από τις πωλήσεις του πρώτου μοντέλου που δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες.

Στροφή σε smart glasses με έμφαση στη μαζική αγορά

Σύμφωνα με τον Kuo, η στρατηγική αναθεώρηση αποδίδεται στον επερχόμενο CEO της Apple, John Ternus, ο οποίος φέρεται να θεωρεί ότι τα smart glasses έχουν πολύ μεγαλύτερες προοπτικές από ένα premium mixed reality headset. Το νέο πλάνο κάνει λόγο για δύο ζευγάρια γυαλιών: ένα χωρίς οθόνη, που αναμένεται το 2027 ως ανταγωνιστής των Meta Ray Ban, και ένα δεύτερο, πιο εξελιγμένο μοντέλο που έχει πλέον μετατεθεί για το 2029. Παρά τα δημοσιεύματα για ακύρωση, η Apple εξακολουθεί να πουλά το τωρινό Vision Pro, απλώς χωρίς ξεκάθαρο ορίζοντα για κάποια εξέλιξή του.



Τι μένει ανοιχτό για το Vision Pro

Προς το παρόν, παραμένει άγνωστο αν η μαύρη έκδοση του Vision Pro θα κυκλοφορήσει εμπορικά ως μικρή ανανέωση της γκάμας ή αν θα μείνει στα χαρτιά όπως και οι φημολογούμενοι διάδοχοι. Οι συνεχείς διαρροές δείχνουν ότι η Apple τουλάχιστον έχει εξερευνήσει διαφορετικά χρώματα και πιο ελαφριά υλικά, αλλά όλα τα ρεπορτάζ συμφωνούν πως το βάρος της πλέον θα πέσει στα «έξυπνα» γυαλιά με λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης.