H Apple θα αυξήσει τις τιμές των προϊόντων της, «αναπόφευκτες» χαρακτηρίζει τις αλλαγές ο Τιμ Κουκ

Ο Τιμ Κουκ, τωρινός CEO της Apple, προχώρησε σε δηλώσεις σχετικά με το θέμα των τιμών και των αυξήσεων που θα πρέπει να περιμένουν οι fans της εταιρείας, για τις οποίες σημείωσε πως είναι «αναπόφευκτες». Η δήλωση αυτή συνδέεται άμεσα με το αυξημένο κόστος μνημών και αποθηκευτικών τσιπ λόγω της «έκρηξης» στην τεχνητή νοημοσύνη και την αυξημένη ζήτηση για hardware.

Οι χρήστες καλούνται να προετοιμαστούν για ακριβότερα iPhone, MacBook και iPad τα επόμενα χρόνια, καθώς η εταιρεία δηλώνει πως δεν μπορεί πλέον να απορροφά το επιπλέον κόστος.



Τι είπε ο Τιμ Κουκ

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στη Wall Street Journal, ο Tim Cook εξήγησε ότι οι τιμές ορισμένων προϊόντων της Apple θα αυξηθούν, καθώς η παγκόσμια έλλειψη τσιπ μνήμης και οι υψηλές τιμές έχουν καταστήσει την κατάσταση «μη βιώσιμη» για την εταιρεία. Ο ίδιος τόνισε ότι η Apple έκανε για μεγάλο διάστημα προσπάθειες να «θωρακίσει» τους καταναλωτές από τις ανατιμήσεις, όμως πλέον οι προμηθευτές μνήμης μεταφέρουν τεράστιες αυξήσεις προς τους κατασκευαστές.

Ο Κουκ χαρακτήρισε τις διακυμάνσεις στις τιμές μνήμης ως ένα «γεγονός εκατονταετίας», υποδηλώνοντας ότι το επίπεδο ανόδου στο κόστος είναι πρωτοφανές για τη βιομηχανία. Παράλληλα, απέφυγε να δώσει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, αλλά ξεκαθάρισε ότι τα επόμενα iPhone, Mac και iPad δύσκολα θα διατηρήσουν τις σημερινές τιμές.

Γιατί αυξάνεται το κόστος

Η βασική αιτία βρίσκεται στην τεράστια ζήτηση για μνήμες RAM και αποθηκευτικά τσιπ (NAND) που τροφοδοτούν data centers, υποδομές AI και νέες υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης. Οι κατασκευαστές μνημών, αξιοποιώντας τη περιορισμένη προσφορά και τη μεγάλη ζήτηση, έχουν αυξήσει σημαντικά τις τιμές, με εκτιμήσεις να κάνουν λόγο ακόμη και για τετραπλασιασμό του κόστους τα επόμενα χρόνια.

Αυτό σημαίνει ότι συσκευές με περισσότερη RAM και μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο -όπως τα ανώτερα μοντέλα iPhone, οι ισχυρές εκδόσεις MacBook και οι iPad Pro- επηρεάζονται ιδιαίτερα, καθώς το κόστος αυτών των εξαρτημάτων αποτελεί σημαντικό μέρος της συνολικής τιμής.



Τι σημαίνει για τους χρήστες Apple

Για τους καταναλωτές, οι δηλώσεις του Τιμ Κουκ πρακτικά σημαίνουν ότι οι επόμενες γενιές συσκευών -όπως τα επερχόμενα iPhone 18, αλλά και νέα Mac και iPad- είναι πιθανό να κυκλοφορήσουν με αυξημένες τιμές σε σχέση με τα αντίστοιχα τωρινά μοντέλα.

Αναλυτές μάλιστα εκτιμούν ότι μόνο για τα premium iPhone, η τιμή θα μπορούσε να αυξηθεί κατά περίπου 200 δολάρια, εάν οι τάσεις στις μνήμες συνεχιστούν στα σημερινά επίπεδα. Επιπλέον, είναι πιθανό να δούμε πιο επιθετικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε βασικές και ανώτερες εκδόσεις, με τις high end διαμορφώσεις (περισσότερη RAM/αποθήκευση) να γίνονται ακόμα ακριβότερες.