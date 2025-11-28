H Black Friday μέσα από τον φακό του Flash.gr: «Kυνήγι» προσφορών από τους καταναλωτές παρά τη βροχή

Η Black Friday έφτασε σήμερα, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, η ημέρα που περίμεναν πολλοί καταναλωτές για να βρουν προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές αλλά και ο εμπορικός κόσμος για να αναθερμανθεί η αγορά.

Παρά την κακοκαιρία ADEL, που τις τελευταίες ώρες χτυπά με σφοδρότητα και το λεκανοπέδιο, οι καταναλωτές σπεύδουν στα καταστήματα για το μεγάλο «κυνήγι» της προσφοράς. Πολλοί μάλιστα περιμένουν ειδικά τη σημερινή ημέρα για να προμηθευτούν προϊόντα που τον υπόλοιπο χρόνο δεν θα αγόραζαν τόσο εύκολα.

Ο Γιάννης Κέμμος μέσα από τον φακό του flash.gr κατέγραψε την προσέλευση των καταναλωτών στον εμπορικότερο δρόμο της χώρας, την Ερμού.

Όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες πολίτες αψήφησαν την βροχή και το κρύο και περίμεναν υπομονετικά στην ουρά για να περάσουν στο εσωτερικό των καταστημάτων και να επωφεληθούν από τις προσφορές. Άλλοι πάλι επιλέγουν να κάνουν την βόλτα τους στα κατάστημα για να δουν απλά τις τιμές χωρίς απαραίτητα να ψωνίσουν κάτι.

Στην οδό Ερμού, η οποία σήμερα έχει την τιμητική της, οι προσφορές σε επιλεγμένα είδη κυμαίνονται από 30% έως και 50%. Η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας θα αυξάνεται όλο και περισσότερο και αναμένεται να κορυφωθεί μεσημέρι και απόγευμα, όταν θα σχολάσουν από τις δουλειές τους οι εργαζόμενοι.

Φυσικά, το Σαββατοκύριακο αναμένεται να δημιουργηθεί το αδιαχώρητο στα εμπορικά κέντρα, με τους εμπόρους να ποντάρουν πολλά σε αυτό το διήμερο. Υπενθυμίζεται πως την Κυριακή τα μαγαζιά θα είναι ανοικτά, ενώ, το εκπτωτικό «πάρτι» θα διαρκέσει για 4 ημέρες, μέχρι δηλαδή και τη Δευτέρα, την Cyber Monday.

Δείτε φωτογραφίες:

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr