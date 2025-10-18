H χαροκαμένη μάνα της Μαρίας Νιώτη ξεσπάει κατά της αστυνομίας για τη δολοφονία της κόρης της

Βαριές κατηγορίες κατά των αστυνομικών αρχών απευθύνει η μητέρα της 17χρονης Μαρίας Νιώτη, η οποία έχασε τη ζωή της στο Νιου Τζέρσεϊ, όταν ένας συνομήλικός της έπεσε με αυτοκίνητο πάνω της και σε μια φίλη της. Η γυναίκα υποστηρίζει πως οι καταγγελίες της κόρης της για τον νεαρό που την παρακολουθούσε συστηματικά είχαν αγνοηθεί από την αστυνομία, παρά τα συνεχή περιστατικά παρενόχλησης.



Το τραγικό δυστύχημα συνέβη όταν ο 17χρονος Βίνσεντ Μπαντιλόρο παρέσυρε τα δύο κορίτσια οδηγώντας με ιλιγγιώδη ταχύτητα — πάνω από 110 χλμ./ώρα σε δρόμο κατοικημένης περιοχής όπου το όριο ήταν μόλις 40, σύμφωνα με τη New York Post.

Οργή και απόγνωση



Μιλώντας στο Fox News, η μητέρα του θύματος, Φούλα Νιώτη, εξέφρασε την οργή και την απόγνωσή της:



«Πιστεύω πως ήξερε ακριβώς τι έκανε. Το είχε σχεδιάσει και το πραγματοποίησε επειδή ένιωθε ότι κανείς δεν θα τον σταματήσει. Θέλω να δικαστεί ως ενήλικας. Να υπάρξει δικαιοσύνη για τη Μαρία μου και τη φίλη της».



Η ίδια αποκάλυψε ότι ο ανήλικος στάθμευε επί μήνες έξω από το σπίτι τους, χωρίς η αστυνομία να παρέμβει, παρά τις αλλεπάλληλες αναφορές της.



«Είχα πάει ξανά και ξανά στο αστυνομικό τμήμα. Κάθε φορά μου έλεγαν το ίδιο: “Είναι ανήλικος, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα”. Κανείς δεν με καθοδήγησε, κανείς δεν ενδιαφέρθηκε», είπε χαρακτηριστικά.

Το τελευταίο περιστατικό

Η κ. Νιώτη θυμήθηκε και το τελευταίο περιστατικό, όταν αστυνομικοί είχαν φτάσει στον τόπο όπου ο νεαρός παρενοχλούσε τη Μαρία, αλλά τον άφησαν να φύγει:



«Η κόρη μου μού έλεγε: “Μαμά, γιατί τον άφησαν; Πώς μπορούν να τον αφήσουν να φύγει;” Δεν είχα τι να της πω».



Με δάκρυα στα μάτια, μίλησε για τη Μαρία ως ένα παιδί γεμάτο καλοσύνη και φως:



«Ήταν η χαρά του σπιτιού. Δεν άντεχε να βλέπει ανθρώπους να υποφέρουν, βοηθούσε πάντα όποιον είχε ανάγκη. Ήταν το φως μας. Και τώρα αυτό το φως έσβησε».

Να αποδοθούν ευθύνες

Ο δικηγόρος της οικογένειας τόνισε ότι η υπόθεση πρέπει να ριχτεί στο φως και να αποδοθούν ευθύνες:



«Μιλάμε για μια αδιανόητη τραγωδία. Μια οικογένεια θρηνεί, δύο νέες ζωές χάθηκαν άδικα. Οι αρχές οφείλουν να απαντήσουν σε καίρια ερωτήματα — η αλήθεια πρέπει να αποκαλυφθεί».