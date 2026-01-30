H χρήση κάνναβης σε νεαρή ηλικία συνδέεται με κατάθλιψη, άγχος και σωματικά προβλήματα

Μια νέα μελέτη από ερευνητές του Πανεπιστημίου McGill στο Μόντρεαλ του Καναδά δείχνει ότι οι έφηβοι που ξεκινούν να χρησιμοποιούν κάνναβη πολύ νωρίς και συνεχίζουν συστηματικά, μπορεί να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα υγείας στην ενηλικίωση.

Η ανάλυση, που δημοσιεύεται στο JAMA Network Open, βασίστηκε σε στοιχεία από τη μακροχρόνια έρευνα Quebec Longitudinal Study of Child Development, που παρακολουθεί συμμετέχοντες από την ηλικία των 12 έως 17 ετών, συνδέοντας τα δεδομένα χρήσης κάνναβης με αρχεία υγειονομικής περίθαλψης έως τα 23 τους χρόνια.

Κίνδυνοι για ψυχική υγεία

Όπως διαβάζουμε στο SciTechDaily, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι όσοι ξεκινούν πριν τα 15 και χρησιμοποιούν την ουσία καθημερινά ή σχεδόν καθημερινά, εμφανίζουν υψηλότερες πιθανότητες να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια για κατάθλιψη , άγχος, αυτοκτονικές σκέψεις και σωματικά προβλήματα όπως αναπνευστικές δυσκολίες και τραυματισμούς.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η μελέτη δεν αποδεικνύει άμεσα αιτιώδη σχέση, αλλά οι συσχετισμοί υποδηλώνουν ότι η πρώιμη έκθεση στην κάνναβη μπορεί να επηρεάσει τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική υγεία. Όπως αναφέρει ο Massimiliano Orri, επίκουρος καθηγητής Ψυχιατρικής στο McGill και ειδικός στην πρόληψη αυτοκτονιών, «οι έφηβοι κάτω των 15 βρίσκονται σε κρίσιμη φάση ανάπτυξης του εγκεφάλου, γεγονός που μπορεί να τους κάνει πιο ευάλωτους στις επιδράσεις της κάνναβης».

Οι δύο όψεις του προβλήματος

Η σχέση είναι πολύπλοκη: ορισμένοι νέοι μπορεί να καταφεύγουν στην ουσία για να διαχειριστούν ήδη υπάρχοντα προβλήματα, ενώ για άλλους, η κάνναβη ενδέχεται να συμβάλει στην ανάπτυξη νέων δυσκολιών.

Η μελέτη έδειξε επίσης ότι η πρώιμη χρήση επηρεάζει την προσοχή και τις γνωστικές ικανότητες, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων και τραυματισμών. Ο Pablo Martínez, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο McGill, τονίζει ότι ακόμη και όταν ληφθούν υπόψη παράγοντες κινδύνου όπως οι συνθήκες διαβίωσης και η συχνότητα ιατρικής φροντίδας κατά την παιδική ηλικία, η πρώιμη και συχνή χρήση κάνναβης συνδέεται με αυξημένες ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης.

Προληπτικές δράσεις και δημόσια υγεία

Η μελέτη προσθέτει νέα στοιχεία στην συζήτηση για την ηλικία κατά την οποία η χρήση κάνναβης θεωρείται επικίνδυνη, υποστηρίζοντας τις δημόσιες συστάσεις για αποφυγή της σε νεαρή ηλικία. Παρά τους νόμους, η ευκολότερη πρόσβαση και η αλλαγή κοινωνικών αντιλήψεων μετά τη νομιμοποίηση μπορεί να ενθαρρύνουν τη χρήση από ανηλίκους.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι είναι κρίσιμο να εντοπίζονται οι νέοι που έχουν υψηλότερη πιθανότητα να ξεκινήσουν να χρησιμοποιούν κάνναβη, ώστε να τους προσφέρονται στοχευμένες παρεμβάσεις.

Η έρευνα αυτή, η πρώτη που συνδέει τη χρήση κάνναβης σε εφήβους με πραγματικά ιατρικά αρχεία, ενισχύει την ανάγκη για ενημέρωση και πρόληψη. Επισημαίνει ότι η πρώιμη και συχνή χρήση δεν είναι απλά ένα κοινωνικό ή νομικό θέμα, αλλά ζήτημα δημόσιας υγείας που απαιτεί συντονισμένες δράσεις από γονείς, σχολεία και φορείς υγείας.