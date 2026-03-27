H EE ερευνά ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου για την ευκολία πρόσβασης από ανήλικους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατηγορεί τέσσερις μεγάλες πλατφόρμες πορνογραφικού περιεχομένου ότι δεν προστατεύουν επαρκώς τα παιδιά από το υλικό που προσφέρουν, παραβιάζοντας τον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA).



Προκαταρκτικά ευρήματα της έρευνας

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα έρευνας 10 μηνών, ιστοσελίδες όπως Pornhub, Stripchat, XNXX και XVideos δεν χρησιμοποιούν αποτελεσματικά μέτρα όπως διαδικασίες επιβεβαίωσης ηλικίας με ένα κλικ, δεν προειδοποιούν για το περιεχόμενό τους, δεν θολώνουν το υλικό μέχρι να επιβεβαιώσουν ότι ο επισκέπτης είναι άνω των 18 ετών και συνολικά δεν εμποδίζουν ανήλικους να έχουν πρόσβαση.

Η Επιτροπή εντόπισε ότι οι πλατφόρμες δεν αξιολόγησαν επαρκώς τους κινδύνους, εστιάζοντας κυρίως στο πως να στηρίξουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα και να προστατέψουν τη φήμη τους.



Παραβιάσεις του DSA και κίνδυνοι για τα παιδιά

Οι πλατφόρμες παραβιάζουν τον σχετικό ευρωπαϊκό νόμο, ο οποίος προσπαθεί να αποτρέψει τα παιδιά από το να αποκτήσουν πρόσβαση σε ακατάλληλο -για την ηλικία τους- περιεχόμενο. Οι εταιρίες πίσω από τα Stripchat, XVideos και XNXX παρέλειψαν να πάρουν τα σχετικά μέτρα ή παρερμήνευσαν τις συμβουλές που τους δόθηκαν από οργανισμούς που δρουν υπέρ των δικαιωμάτων των παιδιών, αλλά και των συστημάτων ηλικιακής επαλήθευσης.



Απαιτήσεις, πιθανές ποινές και αντιδράσεις

Η Επιτροπή απαιτεί άμεση εφαρμογή συστημάτων ηλικιακής επαλήθευσης που σέβονται την ιδιωτικότητα, επιτρέποντας στις πλατφόρμες να απαντήσουν στα σχετικά ερωτήματα και να σπεύσουν να διορθώσουν την κατάσταση. Σε περίπτωση επιβεβαίωσης παραβάσεων, απειλούνται με πρόστιμα που φτάνουν έως και το 6% του ετήσιου τζίρου τους σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η μεριά του XVideos δήλωσε ότι τα μέτρα ηλικιακής επαλήθευσης θα επηρεάσουν τη συνολική επισκεψιμότητα της πλατφόρμας, ενώ παράλληλα δεν θα εμποδίσουν απόλυτα ανήλικους από το να έχουν πρόσβαση ακόμη και σε λιγότερο ασφαλείς ιστοσελίδες.