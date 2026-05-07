H ενόχληση Μητσοτάκη για την κόντρα Ταχιάου - Γιόγιακα στη Βουλή

Στη συνεδρίαση της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας και ενώ είχαν μιλήσει περίπου 20 βουλευτές - με αφορμή την παρέμβαση του βουλευτή Θεσπρωτίας Βασίλη Γιόγιακα - παρενέβη ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκφράζοντας ανοιχτά την ενόχλησή του για το «τζαρτζάρισμα» που είχε στη βουλή με τον υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Νίκο Ταχιάο.

«Να μεταφέρω στην κοινοβουλευτική ομάδα την ενόχληση μου για ένα περιστατικό που με ενόχλησε και προσωπικά. Έχω την απαίτηση από τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, να αντιμετωπίζουν τους βουλευτές με ευγένεια και με σεβασμό. Ακόμα και η άρνηση να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην γίνονται παρεξηγήσεις και εντάσεις. Την ίδια απαίτηση όμως έχω και από τον βουλευτή που πρέπει να αντιληφθεί ότι ταυτόχρονα εκπροσωπεί και την επικράτεια και την εκλογική του περιφέρεια.



Σήμερα η εκπροσώπηση της εκλογικής περιφέρειας δεν είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη και ίσως θα πρέπει να μας απασχολήσει στην αναθεώρηση του άρθρου 60 άρα να δούμε την μεγάλη εικόνα και να αντιληφθούμε πως η ανάδειξη ενός τοπικού ζητήματος είναι απολύτως ευπρόσδεκτη, πλην όμως κάποιο επιτελικό κράτος πρέπει να δει την επικράτεια γιατί πάντα τα αιτήματα θα είναι πολλά περισσότερα από αυτά που μπορούν να ικανοποιηθούν. Είναι αναφαίρετο δικαίωμα, να κάνετε ερωτήσεις στους υπουργούς, και γνωρίζω ότι οι υπουργοί έχουν χωρίσει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο σε υφυπουργούς, το γνωρίζω αυτό, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει απόλυτη εκχώρηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου στους υφυπουργούς και βέβαια η αντιμετώπιση να είναι πάντα κόσμια» είπε ο κ. Μητσοτάκης.