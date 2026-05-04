H επιστολή Βαρουφάκη στον ΣΚΑΪ για το ντοκιμαντέρ - «Κίτρινη τηλεοπτική δημοσιογραφία»

Πήρε καλή διαφήμιση από τον Αλέξη Τσίπρα το ντοκιμαντέρ υπό τον τίτλο «Το χιλιοστό» που ετοιμάζει ο ΣΚΑΪ για τα έργα και τις ημέρες της «Πρώτης Φοράς» το 2015.

Και όπως έχετε ήδη πιθανότατα διαβάσει από εκεί θα λείπει η μαρτυρία του Αλέξη Τσίπρα.

Θα λείπει όμως και η μαρτυρία του Γιάνη Βαρουφάκη - του ανθρώπου που χειρίστηκε μεγάλο μέρος της διαπραγμάτευσης με την τρόικα που αργότερα έγινε... θεσμοί κτλ, κτλ.

Ο κ. Βαρουφάκης έδωσε στη δημοσιότητα την επιστολή που έστειλε στην Ελένη Βαρβιτσιώτη, ήδη από τον Αύγουστο, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους θα αρνηθεί τη σχετική πρόσκληση.

Θα μπορούσε βέβαια να παραλείψει τους χαρακτηρισμούς για τον τηλεοπτικό ΣΚΑΪ, έναν σταθμό που εξ' όσων θυμάμαι, τον φιλοξενούσε με ιδιαίτερη πυκνότητα πριν αποφασίσει να προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες του στην πατρίδα.





Η επιστολή Βαρουφάκη

Αγαπητή κα Βαρβιτσιώτη,

Σας ευχαριστώ για την ευγενική σας πρόσκληση.

Το βιβλίο σας, που συνυπογράφετε με τη Βικτώρια Δενδρινού, αποτελεί ήδη την καθοριστική μαρτυρία (εκ μέρους) των βασικών παραγόντων της τρόικας, των οποίων η βάναυση και ανίκανη αντιμετώπιση της Ελλάδας καταδίκασε, έμμεσα αλλά σίγουρα, την Ευρώπη στην παρούσα κατάσταση μόνιμης στασιμότητας, παγκόσμιας ασημαντότητας και, πιο πρόσφατα, ανυπολόγιστης ταπείνωσης. Υπό αυτή την έννοια, το θεωρώ σημαντική συμβολή.

Συνεργαζόμενες με τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ (ίσως το καλύτερο παράδειγμα κίτρινης και αντιδεοντολογικής τηλεοπτικής δημοσιογραφίας στην Ευρώπη), η μεταφορά του βιβλίου σας σε ντοκιμαντέρ έξι επεισοδίων θα προσφέρει στις καλύτερες σχολές δημοσιογραφίας ένα εξαιρετικά χρήσιμο παράδειγμα για το πώς σημαντικά ιστορικά γεγονότα παραποιούνται, συσκοτίζονται και πλαστογραφούνται.

Για όλους αυτούς τους λόγους, πεπεισμένος ότι το ντοκιμαντέρ σας δεν θα χάσει τίποτα από την αξία του ως παράδειγμα προς αποφυγήν αν δεν εμφανιστώ σε αυτό, αισθάνομαι ελεύθερος να απορρίψω την ευγενική σας πρόσκληση.

Ειλικρινά

Γιάνης Βαρουφάκης

7/8/2025

Υ.Γ.: Το ΜέΡΑ25 και ο Γραμματέας του δεν αρνούμαστε ποτέ τον διάλογο ακόμα και με πολιτικούς αντιπάλους και δημοσιογράφους που ασκούν σκληρή πολεμική, αρκεί ο διάλογος αυτός να γίνεται ευθέως και χωρίς παρεμβολές. Η παρουσία του Γιάνη Βαρουφάκη σε πλήθος τέτοιων συζητήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό το αποδεικνύει. Εδώ, η μακροσκελής συνέντευξη που έδωσε στον ΣΚΑΪ και τον Αλέξη Παπαχελά, τον Ιανουάριο του 2016: https://www.youtube.com/watch?v=VKiGYs1vvM4