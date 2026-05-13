H Google ανακοίνωσε τα Googlebooks, τη νέα της κατηγορία premium laptops

Η Google παρουσίασε τα Googlebooks, μια νέα κατηγορία premium laptops βασισμένων σε Android OS, ως εξέλιξη των Chromebooks για την εποχή του Gemini AI. Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο του The Android Show: I/O Edition, λίγο πριν το Google I/O.



Η ανακοίνωση και το Android Show

Στο ειδικό event, η Google αποκάλυψε τα Googlebooks ως laptops σχεδιασμένα από το μηδέν με στόχο το Gemini Intelligence, ένα AI layer που λειτουργεί σε εφαρμογές, browser και συσκευές, ως κάτι παραπάνω από ένα απλό chatbot. Το λειτουργικό OS βασίζεται σε Android stack, επιτρέποντας άμεση συνεργασία με Android smartphones, όπως γρήγορη πρόσβαση σε αρχεία, αναπαραγωγή Android apps χωρίς διαδικασία εξομοίωσης και ομαλή μετάβαση εργασιών. Τα πρώτα μοντέλα αναμένονται το φθινόπωρο του 2026 από τις Acer, Asus, Dell, HP και Lenovo.



Η εξέλιξη των Chromebooks

Τα Googlebooks εστιάζουν στο premium hardware, δίνοντας κυρίως έμφαση στην εμπειρία που μπορεί να αποκομίσει ο χρήστης από τις διάφορες λειτουργίες της τεχνητής νοημοσύνης, όπως την προσωπική βοήθεια, τα εργαλεία αυτοματισμού και το Gemini στην «καρδιά» του κάθε συστήματος. Σε αντίθεση με τα Chromebooks (που είναι εστιασμένα στο web και το cloud), τα Googlebooks συνδυάζουν τεχνολογίες των Android και Chrome για να πετύχουν επιδόσεις laptop, αναλύσεις 4K/60fps και δυνατότητες συγχρονισμού με άλλες συσκευές. Η Google δεσμεύτηκε για μακροχρόνια υποστήριξη των Chromebooks (έως και 10 χρόνια) με συνεχείς ενημερώσεις σε θέματα ασφάλειας και νέων λειτουργιών.

Gemini Intelligence και ενσωμάτωση του ΑΙ

Το Gemini Intelligence μετατρέπει το Android σε ένα «έξυπνο σύστημα», που μπορεί να χειριστεί εργασίες ασχέτως πλατφόρμας (κινητά, laptops, αυτοκίνητα, Chrome). Στα Googlebooks θα μπορεί να ενεργοποιεί χαρακτηριστικά όπως πρόσβαση στα αρχεία του κινητού από έναν απλό browser, AI multitasking και εύκολη εφαρμογή ενημερώσεων Android.

Αυτό θα φέρει πιο γρήγορη ανάπτυξη χαρακτηριστικών AI, μειώνοντας το κενό μεταξύ διάθεσής τους σε κινητά και laptops. Τα Googlebooks σηματοδοτούν το τέλος των Chromebooks και το επόμενο διάστημα θα ξέρουμε λεπτομέρειες για τις τιμές και τα ακριβή τεχνικά τους χαρακτηριστικά.