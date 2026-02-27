H Google ξεκίνησε τη διάθεση του Nano Banana 2

Η Google ανακοίνωσε την έκδοση Nano Banana 2, ένα νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που προστίθεται στο οικοσύστημα Gemini και θα αντικαταστήσει έμμεσα το Nano Banana Pro στα προφίλ Fast, Thinking και Pro. Το μοντέλο είναι γνωστό επίσης και ως Gemini 3.1 Flash Image, φανερώνοντας κυρίως την ταχύτητα και τις πολλές δυνατότητες δημιουργίας εικόνων που έχει.



Τι προσφέρει το Nano Banana 2

Η Google υποστηρίζει πως το Nano Banana 2 διατηρεί την ποιότητα και τα στοιχεία του προγενέστερου μοντέλου Nano Banana Pro, αλλά απαντά πολύ πιο γρήγορα στον χρήστη και δημιουργεί πολύ καλύτερες εικόνες. Το μοντέλο προωθείται ως πλατφόρμα για γρήγορες αλλαγές και παραμετροποιήσεις, αλλά και πιο «προχωρημένα» σχέδια.

Το πιο προφανές πλεονέκτημα είναι η λήψη πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο από το διαδίκτυο και η ενσωματωμένη αναζήτηση εικόνων, που βοηθούν το μοντέλο να φτιάξει πιο σωστά αποτελέσματα.



Ταχύτητα, πιστότητα και ποιότητα εικόνας

Η Google τονίζει πως το Nano Banana 2 κλείνει το κενό μεταξύ ταχύτητας δημιουργίας και ποιότητας εικόνας, προσφέροντας πιο «ζωντανές» δημιουργίες με πλούσια υφή και περισσότερη λεπτομέρεια. Και μάλιστα, η εταιρεία σημειώνει ότι ο χρήστης μπορεί να βλέπει πλέον πολύ πιο ποιοτικό περιεχόμενο με απλές εντολές στο σχετικό πεδίο της πλατφόρμας.

Nano Banana 2 is here.



Our latest image model gives you the power of Pro at the speed of Flash. You can create images with real-world accuracy, add text in many languages, and bring your wildest ideas to life faster with vibrant lighting, richer textures and sharper details. — Google Gemini (@GeminiApp) February 26, 2026

Πρόσβαση στο οικοσύστημα Google

Το Nano Banana 2 δεν παραμένει μόνο στο Gemini, αλλά θα προστεθεί και στο AI Mode του Google Search, μέσω του Google app, αλλά και των browsers σε desktop και κινητά. Αυτό σημαίνει πως οι χρήστες θα μπορούν να παίρνουν πιο λεπτομερείς εικόνες και γραφικά από την ίδια την αναζήτηση, χωρίς να ανοίγουν ξεχωριστή εφαρμογή ή άλλο site. Το παλαιό Nano Banana Pro δεν θα εξαφανιστεί, αλλά θα παραμείνει προσβάσιμο μόνο σε επιλεγμένους συνδρομητές μέσω ειδικού μενού.