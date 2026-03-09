H Ινδονησία απαγορεύει τα social media σε όλους τους νέους κάτω των 16 ετών

Η Ινδονησία ανακοίνωσε την απαγόρευση πρόσβασης στα social media και άλλες «υψηλού κινδύνου» online πλατφόρμες για παιδιά κάτω των 16 ετών. Έτσι, γίνεται η πρώτη μη δυτική χώρα με τόσο ριζικό μέτρο προστασίας των ανηλίκων σε ό,τι αφορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Η απόφαση της απαγόρευσης

Η Υπουργός Επικοινωνιών και Ψηφιακών Υποθέσεων υπέγραψε Υπουργική Διάταξη που απαιτεί την απενεργοποίηση λογαριασμών από τις 28 Μαρτίου 2026, σταδιακά, για όσους ανήλικους δεν έχουν κλείσει το 16ο έτος της ηλικίας τους. Πλατφόρμες όπως YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X (Twitter), Bigo Live και Roblox χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου λόγω περιεχομένου που σχετίζεται από πορνογραφία έως και cyberbullying και απάτες.



Στόχος το παγκόσμιο πλαίσιο

«Η τεχνολογία πρέπει να εξυπηρετεί την ανθρωπότητα, όχι να θυσιάζει τα παιδικά χρόνια», δήλωσε η Υπουργός, βοηθώντας τους γονείς στη μάχη έναντι των «αλγοριθμικών γιγάντων», όπως τους χαρακτήρισε. Η Ινδονησία ακολουθεί το παράδειγμα της Αυστραλίας, της Δανίας, της Βρετανίας, εστιάζοντας σε μια πιο «δυτική» προσέγγιση. Πλέον απαγορεύει τη δημιουργία προφίλ για τα παιδιά και τον γεωεντοπισμό τους, εφαρμόζοντας ένα σύστημα που θα ελέγχεται από την κυβέρνηση και τις αρμόδιες αρχές.



Αντιδράσεις και προκλήσεις

Οι πλατφόρμες καλούνται να εφαρμόσουν ηλικιακούς ελέγχους, ενώ η Ινδονησία (με πληθυσμό που ξεπερνάει τα 280+ εκατ.) θέλει να γίνει πρότυπο για αυτό το θέμα στην ευρύτερη περιοχή της Ασίας. Οι ειδικοί, πάντως, ανησυχούν για την υπερβολική λογοκρισία και εφαρμογή του νόμου, αλλά η κυβέρνηση τονίζει ότι σταδιακή υλοποίηση και η εμπλοκή των γονέων θα βοηθήσει να γίνουν όλα ομαλά.