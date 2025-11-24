H «Ιθάκη» στα βιβλιοπωλεία, το ΠΑΣΟΚ στα όπλα

Μέτρα αντιμετώπισης από την Χαριλάου Τρικούπη που παίρνει αποστάσεις ασφαλείας και κόβει τις γέφυρες για τυχόν μελλοντική συνεργασία, «πολιτική αλλαγή μόνο με ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσίπρας λειτουργεί υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη», το μήνυμα που στέλνει η ηγεσία

Η εκδοτική φρενίτιδα για την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, («Τσιπρολογία» σύμφωνα με την Χαριλάου Τρικούπη), στο ΠΑΣΟΚ δεν επιθυμούν σε καμία περίπτωση να εξελιχθεί σε πολιτικό πρόβλημα που θα οδηγήσει σε απώλειες όταν λάβει και μορφή πολιτικού φορέα. Για το λόγο αυτό, όπως έχει γράψει το flash.gr, σπεύδουν με κάθε τρόπο να πάρουν αποστάσεις ασφαλείας, αλλά και μέτρα αντιμετώπισης, κόβοντας έγκαιρα τυχόν γέφυρες μελλοντικής συνεργασίας, αν δεν προηγηθούν κάλπες. «Άλλο ο διάλογος με υπαρκτές προοδευτικές δυνάμεις και άλλο η συμπόρευση», διευκρινίζουν αρμόδιες πηγές, με διάθεση εξισορρόπησης.

Την ίδια ώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχειρεί να στήσει αναχώματα με ποικίλους τρόπους, εκμεταλλευόμενος και το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Στο πλαίσιο αυτό, μόνο τυχαία δεν ήταν η διεξαγωγή εκδήλωσης (Περιφερειακή Συνδιάσκεψη Δυτικής Ελλάδας) στην Πάτρα, διαχρονικό προπύργιο του ΠΑΣΟΚ, όπου όμως και οι πυρήνες Τσίπρα είναι ανθεκτικοί. Ταυτόχρονα, στην προσπάθεια να σταλεί ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας -και όχι μόνο λόγω του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ- επιστρατεύθηκε ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος μίλησε στη Συνδιάσκεψη, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και κορυφαίο στέλεχος, Παύλος Γερουλάνος, ο Μιχάλης Κατρίνης και άλλοι βουλευτές.

Ο Τσίπρας συσπειρώνει τη ΝΔ, δεν διώχνει τον Μητσοτάκη

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος Τύπου, Κώστας Τσουκαλάς έδωσε τη γραμμή της Χαριλάου Τρικούπη απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, επικαλούμενος και σχετικές δημοσκοπήσεις. Το συμπέρασμα – προτροπή του ΠΑΣΟΚ είναι ότι όσοι δημοκρατικοί πολίτες είναι απογοητευμένοι από τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο μόνος τρόπος για να δουν την επιθυμία τους για αλλαγή σελίδας στην κυβέρνηση να γίνεται πράξη, είναι να ψηφίσουν το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη, το οποίο θα κατέβει αυτόνομα στις εκλογές και απευθύνει γενικό προσκλητήριο για τη στήριξη του ψηφοδελτίου του.

«Το ζήτημα είναι να δούμε πώς θα φύγει ο Μητσοτάκης. Αυτό δεν θα γίνει με ένα κόμμα Τσίπρα, είναι δεδομένο. Στο γκάλοπ της GPO φαίνεται πως το ποσοστό που δεν υπάρχει πιθανότητα να ψηφίσει ένα κόμμα υπό τον πρώην πρωθυπουργό ανέρχεται στο 81%. Η δυνητική ψήφος είναι στο 18,5% ενώ στο ΠΑΣΟΚ είναι πάνω από 30%», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου (MEGA), εκτιμώντας ότι η έλευση ενός κόμματος υπό τον κ. Τσίπρα δημιουργεί συνθήκες συσπείρωσης της ΝΔ. «Άρα, όποιος θέλει να φύγει η ΝΔ, εναλλακτική λύση είναι το ΠΑΣΟΚ», κατέληξε ο κ. Τσουκαλάς, αναδεικνύοντας και το εύρημα, σύμφωνα με το οποίο, η πιο πειστική κυβερνητική εναλλακτική στη ΝΔ είναι το ΠΑΣΟΚ με 21,4%.

«Μπορούμε μαζί, όλες οι γενιές της δημοκρατικής παράταξης με τους αγώνες μας, με τις αξίες και τις αρχές μας, να αγωνιστούμε και να κερδίσουμε, να οικοδομήσουμε ξανά την Ελλάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης που οραματίστηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου και έδωσε τη σκυτάλη στον Κώστα Σημίτη, στον Γιώργο Παπανδρέου, στον Βαγγέλη Βενιζέλο, στην αείμνηστη Φώφη Γεννηματά, ο αγώνας μας δεν θα είναι εύκολος, αλλά δεν πρέπει να συμβιβαστούμε», τόνισε το βράδυ της Κυριακής ο Νίκος Ανδρουλάκης, στέλνοντας ένα μήνυμα ενότητας και αγώνα, κλείνοντας τη Συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ από την Πάτρα.

Σήμερα Δευτέρα ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα απευθύνει χαιρετισμό στην επετειακή εκδήλωση για τα 100 χρόνια του Ε.Ε.Α. στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (στις 19:30, αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη).