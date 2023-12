H κορυφαία ενέργεια της ZeniΘ απογείωσε το 4ο SGS Family and Pet Festival

Η ZeniΘ, ο πρώτος πάροχος ολοκληρωμένης ενέργειας στην Ελλάδα, υποστήριξε το "4ο SGS Family and Pet Festival" μια μοναδική εκδήλωση για την προώθηση της φιλοζωικής κουλτούρας και την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα δικαιώματα των ζώων από τον σύλλογο "Save a Greek Stray".

Η Μαρίνα Φλοίβου φόρεσε τα γιορτινά της και υποδέχθηκε μικρούς και μεγάλους, αλλά και τους τετράποδους φίλους τους, σε μια ημέρα γιορτής και αγάπης για τα ζώα. Η παρουσία της ZeniΘ έδινε τον παλμό της εκδήλωσης με κορυφαία ενέργεια και εκπλήξεις για όσους επισκέπτονταν το εντυπωσιακό περίπτερο της ZeniΘ που είχε στηθεί στο χώρο. H μέρα κορυφώθηκε με ένα γιορτινό live show από τη μοναδική Ελένη Φουρέιρα και παρουσιαστή της βραδιάς τον Θέμη Γεωργαντά.

Επιπλέον, όσοι βρέθηκαν εκεί, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να μάθουν περισσότερα για το καινοτόμο προϊόν ρεύματος My Pet My Home , που συνδυάζει το πρόγραμμα οικιακού ρεύματος και την φροντίδα του κατοικίδιού. Επιλέγοντας το My Pet My Home, κάθε νέος πελάτης αποκτά δωρεάν την κάρτα Eυ Pet, προσφέροντας προνομιακές εκπτώσεις, όπως δωρεάν Check Up και διαγνωστικές εξετάσεις, κουπόνια αξίας 20€ το μήνα για αγορές από Pet Shop, καθώς και NFC αναγνωριστικό για την ασφάλεια του κατοικίδιού του.

Ο κ. Μάνος Εξαρχουλάκος, Εμπορικός Διευθυντής της ZeniΘ, δήλωσε:

«Η παρουσία μας στο "4ο SGS Family and Pet Festival" αποτελεί προέκταση της δέσμευσής της ΖeniΘ να βρίσκεται συνολικά δίπλα σε όλα τα μέλη του νοικοκυριού, προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες ενέργειας για το σπίτι που, παράλληλα, προάγουν την ευημερία των κατοικιδίων. Με το My Pet My Home, η ZeniΘ έχει αποδείξει πως συμβάλλει ουσιαστικά στη φροντίδα των κατοικιδίων και την προαγωγή της φιλοζωίας».