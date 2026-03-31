H Meta δοκιμάζει το Instagram Plus, ένα συνδρομητικό πρόγραμμα με αποκλειστικά χαρακτηριστικά

Η Meta ξεκίνησε δοκιμές για το Instagram Plus, μια νέα συνδρομητική υπηρεσία με premium λειτουργίες εστιασμένες στα Stories, σε λίγες χώρες όπως Μεξικό, Φιλιππίνες και Ιαπωνία. Σε πρώτες αναρτήσεις που έχουν γίνει από χρήστες φαίνονται χαρακτηριστικά όπως η επέκταση των Stories πέρα από τις 24 ώρες. Η υπηρεσία θα διατίθεται για δωρεάν δοκιμή 1 μήνα, με εκτιμώμενη συνδρομή ύψους 1-2 δολαρίων/μήνα.



Βασικά χαρακτηριστικά του Instagram Plus

Η συνδρομή προσφέρει πολλαπλά κοινά για τα Stories, πόσες φορές είδε κάποιος ένα story, αναζήτηση στη λίστα θεατών και preview των Stories πριν αναρτηθούν. Επιπλέον, προσφέρει επέκταση Stories για 48 ώρες, “spotlight" Stories (που μένουν στην κορυφή της σελίδας των followers για 1 εβδομάδα), "super hearts" για reactions και preview Stories άλλων χωρίς να φανεί o χρήστης ως θεατής.



Η στρατηγική της Meta

Αυτή η κίνηση ακολουθεί την ανακοίνωση του Ιανουαρίου 2026 για νέες συνδρομές σε Instagram/Facebook/WhatsApp, πέραν του Meta Verified (14.99$/μήνα). Στόχος της νέας αυτής κίνησης είναι να κατανοήσει η Meta τι εκτιμούν οι χρήστες, ενισχύοντας περαιτέρω τα έσοδα από συνδρομές. Μάλιστα, η Meta φαίνεται πως θα προωθεί εκπτώσεις σε πιστοποιημένους λογαριασμούς, δείχνοντας μια πιο επιθετική στρατηγική monetization.



Κριτική και προοπτικές

Χρήστες σε δημοφιλή forum και το Reddit εκφράζουν ανησυχίες ότι τα δωρεάν χαρακτηριστικά θα υποβαθμιστούν όπως έχει συμβεί και σε άλλες πλατφόρμες (Snapchat+, X Premium) στο παρελθόν. Η Meta βλέπει μια μεγάλη επιτυχία αν το 5% των χρηστών πειστεί να πληρώσει, παράγοντας τεράστια έσοδα από 2+ δισ. χρήστες που διατηρούν ενεργό λογαριασμό στο Instagram.