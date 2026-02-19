H Meta ετοιμάζει μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που θα αναλαμβάνει τα social media... μετά θάνατον

Η Meta έχει καταχωρήσει μια πατέντα για ένα νέο γλωσσικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, ειδικά σχεδιασμένο να συνεχίζει να δημοσιεύει και να αλληλεπιδρά στα social media στη θέση ενός χρήστη, ακόμα και μετά τον θάνατό του. Το σύστημα ουσιαστικά δημιουργεί έναν «ψηφιακό αδερφό» του ατόμου, που προσομοιώνει τη συμπεριφορά του στο Facebook, στο Instagram, στο WhatsApp και στα άλλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης του ομίλου.

Τι ακριβώς προβλέπει η πατέντα

Η ονομασία της πατέντας είναι «Simulation of a user of a social networking system using a language model» και καταχωρήθηκε το 2023, με τον Άντριου Μπόσγουορθ της Meta ως επικεφαλής. Το κείμενο της πατέντας αναφέρει ότι το νέο αυτό μεγάλο γλωσσικό μοντέλο (LLM) θα μπορεί να «προσομοιώσει τον χρήστη όταν απουσιάζει από το σύστημα, για παράδειγμα όταν κάνει μεγάλη παύση ή αν ο χρήστης έχει πεθάνει».

Το LLM θα εκπαιδεύεται σε προσωπικά δεδομένα του χρήστη – ακολουθώντας δημοσιεύσεις, σχόλια, likes, μηνύματα και άλλες αλληλεπιδράσεις- για να μιμηθεί τον τρόπο με τον οποίο αυτός λειτουργούσε στα social media.

Έπειτα θα έχει ήδη τη δυνατότητα να κάνει αναρτήσεις, να αφήνει σχόλια, να κάνει likes, να στέλνει προσωπικά μηνύματα ή ακόμα να κάνει βιντεοκλήσεις και να στέλνει φωνητικά μηνύματα!



Τι λέει η Meta

Η εταιρεία κάνει ξεκάθαρο ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει σχέδια να υλοποιήσει την ιδέα, οπότε πρόκειται απλά για ένα concept που καταχωρείται στις αρμόδιες Αρχές. Μια εκπρόσωπος της Meta δήλωσε στο Business Insider πως: «δεν έχουμε σχέδιο να προχωρήσουμε σε αυτό το concept σε αυτή τη φάση».

Παρόλα αυτά, η Meta επισημαίνει ότι το σύστημα θα ήταν χρήσιμο για δημιουργούς περιεχομένου και influencers που χρειάζεται να κάνουν παύση από τα social media, αλλά θα ήθελαν να διατηρήσουν ενεργή την παρουσία τους. Η ίδια τη λογική θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε περιπτώσεις θανάτου, καθώς η πατέντα αναφέρει ρητά τη σχετική συνθήκη.



Τα deadbots και η θέση των ειδικών

Η ιδέα των λεγόμενων «deadbots» -δηλαδή bots που προσομοιώνουν θανόντες- δεν είναι καινούργια, αλλά τώρα μπαίνει σε mainstream πλατφόρμες ευρείας κλίμακας. Η Microsoft, για παράδειγμα, καταχώρησε το 2021 μια παρόμοια πατέντα για ένα chatbot που «μιλά» με τους νεκρούς, αλλά στη συνέχεια αποσύρθηκε, με την εταιρεία να χαρακτηρίζει τελικά την ιδέα ως «ενοχλητική».

Ειδικοί σε νομικό πεδίο, ψυχολόγοι και κοινωνιολόγοι ανησυχούν για το πως πάει να γίνει η «μετά θάνατον» παρουσία στα social media κάτι φυσιολογικό, αλλά και το πως θα χρησιμοποιούν οι πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης προσωπικά δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Αναδεικνύουν, δε, ζητήματα όπως το ποιος θα ελέγχει το προφίλ του νεκρού, με ποιανού τη συγκατάθεση θα δημιουργείται ο ψηφιακός αδερφός, πως θα νιώθει ένας χρήστης που αλληλεπιδρά με ένα γλωσσικό μοντέλο που… περιπλανιέται στο προφίλ ενός αγαπημένου προσώπου που έχει φύγει από τη ζωή, αλλά και πως θα διαχειριστεί η Meta πιθανή εκμετάλλευση ενός τέτοιου συστήματος για μεγαλύτερη αλληλεπίδραση και παραμονή στις πλατφόρμες.



Πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η τεχνολογία;

Αν και αυτή τη στιγμή η Meta κρατά προσεκτικά την ιδέα σε κατάσταση «ανενεργής πατέντας», η έγκρισή της σημαίνει ότι έχει νομικό πλεονέκτημα στην επόμενη ημέρα των social media. Κάποιες startup ήδη δουλεύουν σε πλατφόρμες που δημιουργούν AI chatbots με βάση τα δεδομένα νεκρών χρηστών, με την Meta να πλησιάζει τώρα αυτό το παιχνίδι σε ευρύτερη κλίμακα.

Για τους χρήστες, η συζήτηση θα διευρυνθεί πέρα από μια απλή προσωπική επιλογή: θα πρέπει να αποφασίσουν εκ των προτέρων -μέσω διαδικασίας διαχείρισης του προφίλ μετά θάνατο- αν θέλουν, ή όχι, να αφήσουν την ταυτότητά τους να «ζει» μέσω της τεχνητής νοημοσύνης που θα συνεχίζει να ανεβάζει περιεχόμενο και να αλληλεπιδρά χωρίς τον έλεγχο τρίτου.