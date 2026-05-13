H Meta πέτυχε έσοδα 14 εκατομμυρίων δολαρίων από διαφημίσεις με απάτες!

Η Meta κατηγορείται ότι κερδίζει εκατομμύρια δολάρια από διαφημίσεις απάτης τύπου Medicare Advantage, με το Center for Countering Digital Hate (CCDH) να αποκαλύπτει πώς οι πλατφόρμες της επιτρέπουν σε απατεώνες να στοχεύουν ηλικιωμένους. Σύμφωνα με την έκθεση Scambook, οι σχετικές διαφημίσεις στο Facebook έφτασαν τα 215 εκατομμύρια θεάσεις τον τελευταίο χρόνο, με την εταιρεία να αποκομίζει περί τα 14,3 εκατομμύρια δολάρια!



Η Έκθεση του CCDH

Η έρευνα του CCDH δημοσιεύτηκε στις 12 Μαΐου 2026 και δείχνει πώς απατεώνες χρησιμοποιούν εργαλεία στόχευσης της Meta για να προσεγγίσουν ηλικιωμένους με ψευδείς υποσχέσεις για δωρεάν επιδόματα, τρόφιμα ή και μετρητά. Οι διαφημίσεις αντιγράφουν κυβερνητικά προγράμματα ή χρησιμοποιούν deepfakes γνωστών προσώπων, οδηγώντας τους χρήστες στο να καταχωρούν τα προσωπικά τους στοιχεία σε διάφορες φόρμες και ψεύτικες ιστοσελίδες.



Κέρδη και απουσία ελέγχου

Η Meta κέρδισε 14,3 εκατ. δολάρια από αυτούς τους διαφημιζόμενους, με τις ψεύτικες διαφημίσεις να αφαιρούνται μετά από 72 εκατομμύρια θεάσεις και έσοδα ύψους 3,7 εκατομμυρίων δολαρίων. Παρά τις επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις πολιτικής, οι διαφημίσεις μένουν ενεργές και κάθε απατεώνας είχε κατά μέσο όρο 151 διαγραφές για τις καμπάνιες που «έτρεχε».

Η ανακοίνωση έρχεται μετά αγωγή του Consumer Federation of America κατά της Meta για παραπλάνηση χρηστών και κέρδη από απατεώνες, αλλά και ξεχωριστή μήνυση από δικαστήριο της Santa Clara για την ανοχή που δείχνει η εταιρεία σε τέτοια περιστατικά. Το CCDH κατηγορεί τη Meta για ένα επιχειρηματικό μοντέλο που εστιάζει στα έσοδα έναντι της ασφάλειας των χρηστών. "Η Meta δίνει σε απατεώνες εργαλεία για να εντοπίσουν θύματα, προκαλώντας οικονομική και ψυχική βλάβη σε ηλικιωμένους", δήλωσε ο CEO, Imran Ahmed.



Ευρύτερο πλαίσιο για ψεύτικες διαφημίσεις

Παρόμοιες αποκαλύψεις έχουν γίνει από το Reuters το 2025 και δείχνουν πως η Meta αποκομίζει δισεκατομμύρια δολάρια από διαφημίσεις υψηλού κινδύνου, με πάρα πολλές τέτοια διαφημιστικά να προβάλλονται σε καθημερινή βάση. Η εταιρεία ανακοίνωσε την πρόθεσή της να δώσει μεγαλύτερο βάρος στο θέμα της ψηφιακής απάτης εις βάρος ηλικιωμένων και οι αναλυτές της αγοράς θεωρούν πως η αργή αυτή αντίδραση οφείλεται στα μικρά πρόστιμα που της έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα.