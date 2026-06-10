H Meta θα επιτρέπει στους εργαζόμενους της να μην παρακολουθούνται μόνο 30 λεπτά τη μέρα!

Η Meta φέρεται να χαλαρώνει ελαφρά το αμφιλεγόμενο πρόγραμμα καταγραφής δραστηριότητας των εργαζομένων της, επιτρέποντας πλέον 30λεπτες «παύσεις» από την καταγραφή, έπειτα από έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό της εταιρείας.



Τι αλλάζει στο πρόγραμμα παρακολούθησης

Σύμφωνα με εσωτερικό memo που περιήλθε στη δημοσιότητα, η Meta θα δώσει στους εργαζομένους τη δυνατότητα να «παγώνουν» προσωρινά τη συλλογή δεδομένων από το εργαλείο παρακολούθησης, για χρονικά διαστήματα έως και 30 λεπτά τη φορά. Το εργαλείο, γνωστό ως Model Capability Initiative (MCI), είχε εγκατασταθεί τον Απρίλιο σε εταιρικούς υπολογιστές στις ΗΠΑ, καταγράφοντας τα πατήματα στο πληκτρολόγιο, τις κινήσεις του ποντικιού και κατά διαστήματα εικόνες της οθόνης του χρήστη, με στόχο τη χρήση των δεδομένων στην εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Αρχικά δεν υπήρχε αυτή η επιλογή, γεγονός που προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια και καταγγελίες για «εργασιακή παρακολούθηση».



Αντιδράσεις εργαζομένων και νέα «παράθυρα» εξαίρεσης

Η αλλαγή πολιτικής έρχεται μετά από εσωτερική αναταραχή και αναφορές για πάνω από 1.500 υπογραφές σε σχετική εργατική κίνηση κατά του προγράμματος. Πέρα από τις 30λεπτες παύσεις, η Meta αναφέρει ότι ορισμένοι υπάλληλοι θα μπορούν να ζητούν πλήρη εξαίρεση από την παρακολούθηση, όπως όσοι εργάζονται εξ αποστάσεως με προβλήματα bandwidth ή όσοι χειρίζονται ιδιαίτερα "ευαίσθητες" πληροφορίες. Παρά τα νέα μέτρα, η Meta υποστηρίζει ότι τα δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για αξιολόγηση απόδοσης των υπαλλήλων, ότι «φιλτράρεται όσο το δυνατόν περισσότερο περιεχόμενο» και ότι ο στόχος παραμένει η βελτίωση των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και μόνο.



Το πρόγραμμα παραμένει σε ισχύ

Η Meta δεν έχει σχολιάσει επίσημα δημόσια τις αποκαλύψεις, πέρα από τις διευκρινίσεις που περιλαμβάνονται στο εσωτερικό memo προς το προσωπικό. Οι αντιδράσεις εργαζομένων και οργανώσεων ψηφιακών δικαιωμάτων αναμένεται να συνεχιστούν, καθώς το μέτρο θεωρείται από πολλούς περισσότερο «μικρό βήμα προς τα πίσω» παρά ουσιαστική απόσυρση της πρακτικής παρακολούθησης.